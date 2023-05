Les sanctions financières américaines rapportent des milliards de dollars

Les montants sont faramineux ! En dix ans, les divers régulateurs américains ont prononcé des sanctions financières dont le total dépasse les 268 milliards de dollars, selon une étude réalisée par le courtier britannique Forex Suggest. Les acteurs les plus touchés sont aussi les établissements américains. Ils représentent 72 % des sanctions soit 3.045 condamnations, loin devant le Royaume-Uni, 4,87 %, soit 205 condamnations, et la Suisse avec 4,47 %, soit 188 condamnations. La France se situe au modeste 9e rang avec 62 sanctions.

Les entreprises les plus sanctionnées depuis dix ans sont Bank of America (60,6 milliards de dollars) avec 124 amendes, puis JPMorgan Chase (34,2 milliards de dollars) avec 122 amendes, suivie de Wells Fargo et Citigroup. BNP Paribas arrive au 5e rang avec 16 sanctions pour un total de 14,4 milliards de dollars, incluant celle de 8,9 milliards de dollars en 2015 pour non-respect d’embargos.

Sur dix ans, le montant des sanctions varie bien plus que leur nombre. L’année 2013 est le millésime où les sanctions ont été les plus élevées avec une moyenne de 125 millions de dollars pour 380 décisions. Depuis, les sanctions étaient sur une tendance baissière jusqu’en 2021, mais l’étude anticipe une remontée du nombre et du montant moyen des sanctions en 2023.

L’année 2022 a particulièrement touché Allianz qui cumule deux amendes pour violation de la protection de l’investisseur, dont la plus élevée à 5,7 milliards de dollars et une autre de un milliard de dollars. L’assureur a dû consacrer 3 milliards au remboursement d’investisseurs ayant perdu leur argent suite à une incitation à l’achat de produits risqués.

https://forexsuggest.com/financial-fines/