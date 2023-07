Les Etats-Unis serrent la vis du capital des grandes banques

Le compte à rebours a démarré pour les banques américaines. Les autorités bancaires du pays, composées de la Réserve fédérale, du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) et l’organisme de garantie des dépôts bancaires (FDIC), ont publié un avis de proposition de réglementation concernant la phase finale de la mise en application des accords de Bâle 3.

Ces nouvelles propositions reprennent les lignes du rapport sur le capital des banques dévoilé le 10 juillet par Michael Barr, vice-président de la banque centrale en charge de la supervision. Elles comprennent notamment un élargissement du nombre de banques concernées par des exigences de fonds propres renforcées, passant de moins de dix considérées comme systémiques aujourd’hui, à une trentaine. Le texte prévoit aussi la suppression d’un modèle interne pour mesurer les risques de crédits et opérationnels au profit d’un modèle dit «standard». «La FDIC s’inquiète depuis longtemps de l’utilisation de modèles internes pour établir des exigences minimales de fonds propres pour le risque de crédit en raison de leur manque de transparence et de la variabilité des résultats», a commenté le 27 juillet Martin Gruenberg, le président de la Federal Deposit Insurance Corp dans un communiqué.

Si cette réglementation est adoptée en l’état, cela engendrerait un surplus de fonds propres agrégé de 16% pour l’ensemble des banques américaines concernées, soit 170 milliards de dollars, expliquent dans un mémo les gouverneurs de la banque centrale américaine. Pour les plus grandes banques, la surcharge de capital serait de 19%, alors qu’elle se limiterait à 6% pour les plus petits établissements et à 14% pour les filiales de banques étrangères.

Cinq grandes banques auraient des déficits de fonds propres en vertu de cette proposition

La FDIC s’attend cependant à ce que l’incidence de cette réglementation «varie considérablement» en fonction des établissements. Martin Gruenberg a tenu à rassurer en précisant que «la majorité des banques qui seraient assujetties à la règle proposée disposent actuellement d’un capital suffisant pour satisfaire aux exigences proposées». Même si les autorités estiment que «cinq grandes banques auraient des déficits de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de cette proposition».

Sans véritablement créer de panique, ces annonces ont tout de même fait baisser le secteur en Bourse. L’indice KBW des banques américaines a ainsi abandonné 0,5% jeudi 27 juillet après ces annonces dans un marché qui progressait très légèrement dans son ensemble.

Les lobbies à l’attaque

Ces règles devront maintenant être soumises à discussion jusqu’au 30 novembre 2023 pour être ensuite définitivement adoptées. Les lobbies bancaires font pression de toutes parts pour essayer de les assouplir. Au sein même des régulateurs, des voix dissonantes se font entendre. Cette proposition a ainsi été adoptée à quatre voix contre deux au sein de la Fed, et à trois voix contre deux à la FDIC, expliquent les équipes du service économique régional aux Etats-Unis de Bercy. La reprise de l’économie américaine serait en jeu. Le président de la Fed, Jerome Powell, résume la situation dans son communiqué décrivant la réforme en expliquant que «des niveaux élevés de capital sont essentiels pour permettre aux banques de continuer à prêter aux ménages et aux entreprises et à pratiquer l’intermédiation financière, même en période de crise grave. Mais l’augmentation des exigences de capital augmente également le coût du crédit et réduit son accès».

De son côté, la Sifma, le lobby de l’industrie américaine des valeurs mobilières, l’équivalent de l’AFME en Europe, est vent debout contre ce projet de réforme. L’association avance que l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel proposée «pénalisera les activités de gestion de patrimoine et de banque d’investissement» et que l’augmentation «spectaculaire» des exigences de capital pour les portefeuilles de négociation «entraînera probablement une augmentation des coûts et/ou une réduction du capital et du crédit aux utilisateurs finaux des marchés».

Derrière certains de ces arguments figure celui qui sous-tend une grande partie des actions des lobbies : la compétitivité des banques américaines dans l’environnement international, et notamment du point de vue boursier. A l’heure où l’Europe finalise aussi la mise en application des accords de Bâle, Jerome Powell souligne qu’il est conscient que «la proposition dépasse ce qui est exigé par l’accord de Bâle et dépasse également ce que nous savons des plans de mise en œuvre par d’autres grandes juridictions». La porte des négociations reste ouverte.