Les Bourses européennes s’associent sur la future base de données consolidée

Quatorze Bourses de l’Union européenne (UE) ont annoncé jeudi un accord pour créer une coentreprise afin de participer à l’appel d’offres pour devenir fournisseur de la future base de données consolidée (consolidate tape, CT) sur les actions. Pour rappel, le Parlement européen devrait adopter cette année la révision de la réglementation sur les marchés financiers (MIF 2) si le trilogue législatif avance malgré des propositions très différentes de celles du Conseil de l’UE (et de la Commission). Le texte devrait dans tous les cas créer 4 CT (actions, ETF, obligations, dérivés) privées sélectionnées par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) pour diffuser publiquement les données (prix et volumes de transaction) post-négociation, et potentiellement pré-négociation pour les actions.

Marchés primaires réglementés (MR) de 26 des 27 Etats membres qui se différencient des plateformes de négociation alternatives (MTF) comme CBOE, les Bourses participantes comptent matérialiser l’accord prochainement afin de préparer ce qui serait la première candidature officielle à la future CT sur les actions - plusieurs opérateurs sont pressentis sur les obligations. Une candidature logique puisque, outre leur expérience «dans l’exploitation d’infrastructures de marché» et «la fourniture de données», elles se battent depuis le début de la révision pour ne pas perdre les revenus générés par la vente des données pre-trade (sur les cinq premières lignes des carnets d’ordres transparents) et post-trade, vendues en instantané.

A ce sujet, la révision de MIF 2 prévoit la transmission obligatoire et gratuite de ces données par les plateformes (MR, MTF, etc.) pour publication «en temps quasi-réel» par la CT, alors que seules les données post-trade après 15 mn sont aujourd’hui gratuites. L’opérateur privé de la CT revendrait les données aux fournisseurs et brokers utilisateurs, «à un coût raisonnable» et «dans des formats standardisés», avant des mécanismes de partage des revenus avec les plateformes contributrices. La démarche serait donc un «pied de nez» aux banques intermédiaires, qui dénoncent la hausse du coût des données et l’absence de viabilité d’une CT actions uniquement post-trade face aux fournisseurs de données existants. Les Bourses pourraient ainsi - une fois rétribué l’opérateur technologique - récupérer en tant qu’opérateur de la CT les revenus perdus du fait de cette révision. A moins que les banques ne lancent leur projet de CT aussi.