Les assureurs européens cotés sont peu exposés au Credit Suisse

Les conséquences du sauvetage de Credit Suisse n’ont pas tardé à atteindre le secteur de l’assurance. Lundi, les titres des assureurs et réassureurs européens cotés ont tous ouverts en forte baisse, à l’image des marchés. En France, par exemple, la baisse a atteint jusqu’à - 3,5% pour le titre Axa et -4,2% pour le titre Scor un peu avant 9 heures 30. Mais les actionnaires des différentes compagnies ont pu se rassurer au cours de la journée à mesure que le marché constatait que le rachat de Crédit Suisse par UBS ne devrait avoir que peu de conséquences sur le secteur. Les titres Axa et Scor ont ainsi clôturé en hausse de 2,46% et 1,14% à la Bourse de Paris, respectivement à 26,61 euros et 20,36 euros.

Le premier à avoir dégainé est le groupe dirigé par Thomas Buberl. «Axa n’a pas d’exposition aux AT1 de Credit Suisse ni aux actions Crédit Suisse. Le groupe a une exposition limitée à Credit Suisse d’environ 0,6 milliard d’euros, comprenant des obligations sécurisées et des obligations seniors», a-t-il précisé dans une déclaration à la presse. L’assureur n’est pas le seul dans ce cas. «L’exposition de Hannover Re à Credit Suisse se situe en dessous de 10 millions d’euros et sont des obligations senior», a indiqué un porte-parole du groupe de réassurance allemand à L’Agefi. Generali, Scor et Munich Re confirment de leur côté n’avoir aucune exposition ni AT1 ni au capital de Crédit suisse. Swiss Re, Allianz et Aviva ne font pas de commentaire.

Ajustement du marché des AT1

La principale source de confiance dans le secteur réside toutefois dans sa faible exposition globale aux obligations AT1 des banques. Le marché de ces obligations perpétuelles, qui sont convertibles en actions ou annulables lorsque le ratio de fonds propres d’une banque baisse en-dessous d’un certain niveau, subit un sévère ajustement en raison du renversement de la hiérarchie des créanciers entraîné par les conditions du rachat de Credit Suisse

Les analystes de JPMorgan estiment que l’exposition des assureurs aux titres AT1 est faible. «L’exposition moyenne au crédit bancaire est d’environ 6 % des portefeuilles d’investissement des assureurs européens, avec une exposition minimale à la qualité inférieure à celle de l’investissement grade. Tous les assureurs ne donnent pas le détail de l’exposition aux différents niveaux de dette bancaire, mais les informations que nous avons reçues jusqu'à présent suggèrent que l’exposition au niveau 1 (ou AT1) est probablement faible», décrivent les analystes de la banque américaine dans une note. D’autant que la majorité des assureurs détient une grande partie de leur portefeuille de crédit bancaire dans des produits d’assurance vie avec participation aux bénéfices où le risque est partagé avec les assurés. «C’est par exemple le cas d’AXA, de Generali et d’Allianz, où nous pensons que le partage du risque avec les assurés pourrait atténuer les pertes sur l’AT1 de 60 à 90 %», avancent les analystes de JPMorgan.

Solvabilité 2

Hannover Re, par exemple, détient actuellement dans son portefeuille d’investissement 4,9 milliards d’euros d’obligations d’entreprises émises par des banques, dont 42 % par des banques européennes et 9,8 % par des banques américaines. Parmi ces 4,9 milliards d’euros, seuls 0,3% sont AT1, 12,4% sont Tier2 et 87,3% sont des obligations senior. Axa, de son côté, révèle une exposition de moins de 20 millions d’euros aux AT1 bancaires. Alors que la compagnie suisse Zurich Insurance a confié aux analystes de JP Morgan «ne pas avoir d’appétit pour l’AT1», Munich Re confirme à L’Agefi ne pas détenir d’obligations de ce type dans une banque européenne.

Ce manque d’attrait s’explique en grande partie par les règles imposées aux assureurs européens. «Les assureurs que nous couvrons ont peu ou pas d’exposition à l’AT1, la majorité de l’exposition se situant au niveau de la dette senior. Cela s’explique par le fait que tous les AT1 et certaines sous-dettes sont remboursables par anticipation (callable) et que, selon les conditions d’ajustement de Solvabilité 2, les obligations remboursables par anticipation ne sont pas éligibles», expliquent les analystes de RBC Capital Markets dans une note. La situation est aussi très claire pour les AT1 de Crédit Suisse : notés CCC- avant les événements de la fin de semaine, c’est-à-dire sub-investment grade, ils nécessitent une charge en capital que beaucoup jugent trop élevées.



Les leçons de la crise de 2008

Les assureurs ne restent pas moins touchés par les soubresauts qui agitent le secteur financiers ces derniers jours. La chute de la Silicon Valley Bank (SVB) et deux autres banques américaines a levé des craintes sur leur solidité et la performance de leurs bilans. Depuis le 10 mars 2023, le titra Axa a ainsi perdu 9,52%, le titre Generali 4,37% à 17,62 euros ou encore le titre d’Allianz 8,10% à 202,4 euros. Mais les analystes et agences de notation sont plutôt rassurants sur les conséquences pour le secteur.

«Fondamentalement, les assureurs ont des bilans plus solides que ne le suggèrent les craintes du marché et ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes de liquidités que le secteur bancaire», ont réagi les analystes de JPMorgan avant l’opération sauvetage de Crédit Suisse. «Les assureurs ont tiré une leçon de la crise financière mondiale lorsqu’ils ont surpondéré le crédit bancaire. Alors que les défaillances des obligations d’entreprises de qualité ne se sont pas produites en 2008/2009, les assureurs ont ensuite pris la décision de réduire leur pondération dans les secteurs cycliques, dont font partie les banques», abondent les analystes de RBC Capital Markets.

