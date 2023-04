« Les appels d’offres sont encore nationaux pour trois ou quatre ans »

Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole SA en charge du pôle services financiers spécialisés

Vous êtes montés en puissance en Espagne. Etes-vous prêts à des acquisitions ?

Notre stratégie repose d’abord sur la croissance organique, avec un RONE (rendement des capitaux propres notionnels, NDLR) supérieur à 15 %, et les partenariats. Nous pouvons travailler avec différents partenaires bancaires sur un même marché – en marque blanche pour Agos, CA Italia et Banco BPM en Italie, comme avec les caisses régionales du Crédit Agricole (outil Digiconso) et LCL en France. L’acquisition n’est envisageable qu’en dernier ressort – et corrélée aux deux premiers critères. Nos partenariats sont également noués avec des entreprises non financières, à l’étranger comme en France (Fnac Darty, Tesla, etc.). Nous avons vocation à les accompagner.

Comment accompagner ces partenaires à l’étranger ?

Par exemple, Tesla a aujourd’hui un producteur de crédit par marché – et l’Allemagne est le premier pour son activité en Europe. En démontrant notre savoir-faire, nous pourrions étendre nos accords sur plusieurs pays. Les appels d’offres sont encore nationaux. Cela aura changé dans trois ou quatre ans. Nous avons déjà un accord global avec Apple, sur 18 pays avec FCA/Stellantis* et, en Italie comme en France, avec Ikea.

Y a-t-il un secteur d’activité plus porteur qu’un autre ?

Notre objectif est d’accélérer dans la filière automobile, en poursuivant avec les constructeurs, mais aussi en accompagnant les concessionnaires, de plus en plus gros, qui passent même les frontières, avec la volonté de faire des captives. A ce jour, nous avons deux accords majeurs : FCA /Stellantis et le deuxième constructeur de Chine, Guangzhou Automobile Corporation, avec lequel nous détenons une coentreprise (à 50/50) depuis dix ans. Cette coentreprise représente 50 millions d’euros de résultat pour nous (RNPG), sur un total sous-jacent de 517 millions d’euros en 2020.

L’outil numérique est-il devenu incontournable ?

Trois critères clés s’imposent à un groupe bancaire pour réussir dans cette activité : legacy / scoring / recouvrement ; digitalisation et compétences. Depuis 2016, Sofinco a investi un an de résultat (100 millions d’euros en quatre ans) pour disposer d’un outil numérique adapté. Nous avons notre propre informatique, mais nous appuyons aussi sur CACD2, la manufacture digitale du groupe Crédit Agricole, et CAgip pour l’informatique, ainsi que des outils front internes, mais aussi sur des partenaires ou des solutions telles que Hubble, pour la vérification d’identité. Sofinco.fr a été distingué par Google pour son parcours client digital. Mais, derrière la techno, il y a toujours l’humain, avec un appel sous 3 minutes par un collaborateur.

*Stellantis, né du rapprochement de Fiat Chrysler Automobiles et PSA, est opérationnel depuis le 16 janvier 2021.