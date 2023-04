« Le risque de dépréciation de leur portefeuille est modéré »

Sébastien Lacroix, directeur associé senior de McKinsey

Les banques françaises ne sont pas très bien notées par le Carbon Disclosure Project (CDP). Pourquoi ?

Les banques françaises ont été pionnières en matière de gestion du risque climatique, notamment avec les obligations et emprunts verts. Elles occupent la première place en Europe et la deuxième dans le monde, après les Etats-Unis, pour les émissions de green bonds. Leur ambition est forte : toutes contribuent au CDP, qui promeut et gère le reporting des principaux risques environnementaux, et soutiennent la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), ainsi que d’autres initiatives. Toutefois, d’autres banques, anglo-saxonnes ou allemandes, ont accru leur participation à la lutte contre le changement climatique. C’est cette dynamique d’accélération qui ressort dans leur notation CDP. Si la photographie est moins positive qu’il y a quelques années pour les banques françaises, le risque d’éventuelle dépréciation de leur portefeuille demeure modéré. Le stress test mené par la Banque centrale européenne en 2021 montre que le changement climatique constitue un risque systémique, surtout pour les établissements dont les encours sont concentrés dans les zones géographiques et secteurs les plus concernés par le risque de transition. Or ces secteurs ne représentent que 9,7 % du portefeuille de crédit corporate des banques en France.

Comment les banques françaises peuvent-elles réorienter leurs portefeuilles ?

Chaque établissement doit procéder à ses propres stress tests afin de quantifier les facteurs de risques climatiques et leurs impacts sur ses activités et bilans. C’est impératif pour redéfinir son appétit à ces risques, en allant dans le détail afin d’en mesurer l’impact financier sur la partie risque de crédit et de l’intégrer à l’octroi. Il s’agit aussi de réorienter le portefeuille existant en définissant une trajectoire de référence dans l’optique de la neutralité carbone. Cela s’inscrit dans le temps long (2050), mais avec des rendez-vous intermédiaires à 2025, 2030… Enfin, le secteur bancaire doit jouer un rôle d’acteur de place : afficher des ambitions claires, avec des objectifs et une communication transparente, voire devenir influenceur pour définir des standards qui évoluent.

Les banques ne risquent-elles pas de réduire encore leur rendement ?

Aujourd’hui, avec des contraintes supplémentaires, une baisse des rendements est possible. Mais les banques françaises peuvent s’appuyer sur leur longueur d’avance pour enrichir leur offre de services. Au-delà du financement, elles jouent un rôle essentiel dans l’orientation des capitaux et peuvent donc conseiller les PME et ETI dans la transition énergétique. Pour débloquer ces nouvelles poches de revenus, la balle est dans leur camp.