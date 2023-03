Le retrait stratégique de Goldman Sachs

Le pari était audacieux pour la banque d’affaires de 153 ans. Quitter les hautes sphères de Wall Street pour créer une banque 100 % numérique « pour tous » et contrebalancer la volatilité des revenus de la banque d’investissement. Son président-directeur général, David Solomon, qui a pris les rênes de la firme new-yorkaise en 2018, incarnait cette transformation lancée par son prédécesseur. Mais sur fond de résultats trimestriels en net recul, en particulier dans la banque d’investissement (-57 % en un an), de lourdes pertes des services aux particuliers et de fortes dissensions internes sur la stratégie, son patron jette l’éponge. « Aujourd’hui, nous entrons dans la phase suivante de notre croissance, en introduisant un réalignement de nos activités qui nous permettra de capitaliser davantage sur le modèle opérationnel prédominant de One Goldman Sachs afin de mieux servir nos clients », a-t-il déclaré le 18 octobre.

La banque basée à Manhattan prévoit ainsi de fusionner ses opérations historiques de banque d’investissement et de négociation au sein d’une seule division, la gestion de patrimoine, la gestion d’actifs et les services aux particuliers, incluant Marcus, dans une autre, et ses offres numériques – dont ses partenariats avec Apple et General Motors ainsi qu’avec la fintech GreenSky, acquise en 2021 pour 2,2 milliards de dollars – sur une même plateforme technologique, Platform Solutions. Un moyen de rationaliser son organisation mais aussi d’absorber les pertes de sa banque de détail.

Une aventure coûteuse

Malgré plus de 100 milliards de dollars de dépôts depuis son lancement, en 2016, et plus de 14 millions de clients, les pertes de Marcus devraient monter à 1,2 milliard de dollars fin 2022, et les dépenses cumulées, à plus de 4 milliards de dollars. « Alors que la stratégie de banque de particuliers a réussi à générer des dépôts pour Goldman Sachs, son expansion a également été coûteuse en termes de dépenses d’exploitation et de provisions », reconnaît Mark Narron, analyste chez Fitch. Une ardoise bien fournie au regard du poids des activités grand public, qui ne représentent que 2 % de son chiffre d’affaires en 2021. De quoi susciter aussi l’inquiétude des régulateurs. Une enquête de la Réserve fédérale examine les pertes de la plateforme. Et une autre enquête a été ouverte par le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), en charge de la protection du consommateur dans les services financiers, sur ses cartes de crédit.

Comme le souligne Gerard Cassidy, analyste de RBC Markets, Goldman Sachs a décidé en 2016 de diversifier ses revenus mais n’y est pas parvenu, comme en témoigne la restructuration annoncée. « Ils ont certainement généré des revenus, mais ils n’ont pas conduit la banque de détail à la rentabilité, souligne l’analyste. Les coûts d’acquisition des consommateurs étaient très élevés. » Ainsi, pour lui, la réorganisation est une tentative d’essayer de rationaliser l’activité bancaire des particuliers, qui perd de l’argent, et d’en faire une activité rentable en l’associant à l’activité de gestion de trésorerie transactionnelle et en créant une unité de banque commerciale.

Les raisons de cet échec ? « Le recul de Goldman dans les services aux particuliers reflète les défis de la concurrence dans le prêt à la consommation », explique Mark Narron. Car, contrairement à ses rivales, Marcus avait une stratégie de développement reposant sur un compte d’épargne à haut rendement en ligne, dont le coût d’acquisition de client était très élevé. Pour Gerard Cassidy, « ils avaient également l’inconvénient de ne pas avoir de base de dépôts bon marché, comme Bank of America ou Wells Fargo. Maintenant, avec la focalisation étroite sur les clients plus fortunés, ils peuvent, espérons-le, réduire leurs coûts d’acquisition et être en mesure de générer de la rentabilité dans la nouvelle division avec l’activité de transaction. »

Ambitions revues à la baisse

Un revirement stratégique plutôt bien accueilli par le marché. Michael McTamney, analyste chez DBRS Morningstar, considère en effet la réduction des prêts à la consommation aux clients existants comme un recalibrage modeste mais positif des ambitions de la banque. A ses yeux, les changements annoncés sont des ajustements mineurs. « Ils sont passés de quatre segments de reporting à trois, ce qui est plus conforme à certains de leurs pairs les plus proches, et ils se concentrent sur ce qui était déjà une très petite part du total des revenus. » L’analyste estime que ce pivot stratégique a du sens et il relativise aussi la portée de cet échec pour la banque. « L’activité de vente directe au particulier devait toujours représenter une très petite part des revenus du groupe, et maintenant Goldman Sachs a décidé de réduire son objectif, ce que nous considérons comme raisonnable. » Pour Mark Narron, le recul des ambitions de Goldman Sachs dans les services aux particuliers s’appuie surtout sur les forces reconnues du géant bancaire. Un choix qui pourrait s’avérer payant dans les prochains mois en cas de montée de la volatilité et des défauts de paiement. « Il y a un risque raisonnable de récession aux Etats-Unis », a averti David Solomon.