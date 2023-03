Le régulateur espagnol consulte sur la transparence des fonds à objectif de rendement

La Comision nacional del mercado de valores (CNMV), régulateur des marchés financiers en Espagne, a lancé une nouvelle consultation publique. Celle-ci porte sur un guide technique visant à renforcer la transparence des fonds d’investissement collectifs ayant un objectif de rendement concret. Précisément, cette initiative vise à mettre à jour les obligations d’une directive au sujet de la transparence des fonds concernés, qui avait été publiée il y a cinq ans, et de l’étendre aux fonds obligataires poursuivant une stratégie buy and hold. En 2022, la CNMV recensait 32 fonds obligataires basés sur des stratégies buy and hold et 41 poursuivant un objectif de rendement spécifique. Le guide technique propose l’établissement de critères sur l’information fournie à l’investisseur sur le rendement espéré, sur la mise en garde des investisseurs sur le risque lié à la non-valorisation d’une partie de leurs transactions pendant la période de commercialisation, ou encore sur les effets de l’inflation sur le rendement nominal de leurs investissements. Il vise aussi à mieux avertir les investisseurs sur les périodes de coût de rachat sans frais de parts d’OPCVM dans les prospectus des fonds concernés. La consultation s’achèvera le 31 mars 2023.