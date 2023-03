Le régulateur britannique enquête sur les dispositifs anti-blanchiment de Barclays

Le régulateur financier britannique enquête sur Barclays pour des défaillances présumées des dispositifs de la banque en matière de lutte contre le blanchiment, rapportait le Financial Times vendredi. Selon le quotidien, la FSA a écrit aux responsables de la banque d’affaires et des divisions de détail et de gestion de patrimoine de Barclays au Royaume-Uni dans le cadre de la section 166 de ses outils de surveillance, ou «examen par des personnes qualifiées». Ce procédé implique généralement l’embauche d’un cabinet indépendant qui produit des rapports, avec éventuellement des recommandations d’amélioration.