Le gouvernement rouvre le débat sur le financement du régime de catastrophes naturelles

C’était une promesse du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Aux Antilles, ravagées par le passage de l’ouragan Irma à l’automne 2017, il avait promis de «moderniser le régime de catastrophes naturelles». Créé en 1982, ce schéma public-privé qui permet de partager la charge entre l’Etat et les assureurs est régulièrement cité en exemple par les autorités européennes. Mais le réchauffement climatique, qui augmente la fréquence et la sévérité des sinistres, menace son équilibre financier.

En déplacement en Guadeloupe et en Martinique, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a échangé, vendredi, avec les représentants de la profession sur la «résilience du système assurantiel». Depuis la catastrophe, la réforme de fond sur le financement du régime de catastrophes naturelles n’a pas eu lieu. Ce en dépit des multiples travaux menés par les assureurs, l’administration et les députés de tous bords.

De nouvelles recommandations

Le gouvernement a ainsi annoncé, vendredi 26 mai, la création d’une mission chargée de plancher sur «la soutenabilité du régime» et le «rôle du système assurantiel dans la prévention et l’adaptation au dérèglement climatique». Elle se penchera notamment sur le cadre prudentiel et la politique de souscription des assureurs.

Cette mission, dont les recommandations sont attendues d’ici à décembre prochain, est confiée à trois personnalités qualifiées : Thierry Langreney, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances et directeur général de Pacifica – sa compagnie d’assurance dommages –, Gonéri Le Cozannet, expert spécialisé sur les risques côtiers et le changement climatique au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), et Myriam Merad, directrice de recherche au CNRS, présidente du conseil scientifique de l’Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT).

Une frénésie législative

Depuis 2017, plusieurs textes ont contribué à améliorer le système d’indemnisation… mais ont aussi contribué à alourdir la charge pour le régime. La loi du député Baudu (Modem), en décembre 2021, a rendu la procédure plus transparente, les franchises moins pénalisantes pour les particuliers sinistrés, et a inclus les frais de relogement d’urgence dans le régime, une demande de longue date de la profession. Elle s’accompagne ainsi d’un surcoût, certes «limité», pour le régime, alerte la Caisse centrale de réassurance (CCR) dans un rapport remis au ministre de l’Economie en décembre dernier.

Plus que les vents cycloniques en outre-mer, inclus dans le régime «cat’ nat’» depuis 2000, la sécheresse en métropole, qui provoque des fissures via le phénomène du retrait/gonflement des sols argileux, devient de plus en plus préoccupante. «Le cyclone Irma avait coûté 2 milliards d’euros au secteur et ce type de péril a une ‘espérance’ de retour de vingt-cinq à cinquante ans. La sécheresse, qui devient récurrente, a coûté 3 milliards au secteur l’an dernier», rappelle Jean-Louis Charluteau, directeur de la réassurance et du pilotage des projets techniques chez Generali France. Le phénomène ne fera que s’amplifier : selon la fédération France Assureurs, le coût de la sécheresse sera multiplié par trois d’ici à 2050.

Un déficit de financement

La loi 3DS du 21 février 2022 permet au gouvernement d’agir par ordonnance pour réformer l’indemnisation de la sécheresse. Une évolution «de nature à déséquilibrer fortement le régime, sans un encadrement et un ciblage suffisants de l’intervention de la solidarité nationale», alerte la CCR dans son rapport au ministre. Avec la hausse de la sinistralité, et en tenant compte des efforts de prévention, le réassureur public estime que le déficit de financement du régime de catastrophes naturelles s’élèvera à 420 millions d’euros par an à horizon 2050.

«Il est urgent d’agir pour sauver le malade, puis de se poser la question, ensuite, d’un traitement à long terme», réagit Jean-Louis Charluteau. Generali, qui est exposé aux multiples périls en outre-mer via ses filiales GFA Caraïbes et Prudence Créole, comme aux inondations et aux sécheresses en métropole, «est favorable à un relèvement significatif du taux de surprime sur les contrats d’assurance dommages, pour permettre à la CCR de reconstituer ses réserves», explique Jean-Louis Charluteau.

L’inévitable hausse de la surprime

La CCR, qui a commencé à puiser dans ses réserves pour faire face au dernier épisode de sécheresse, alerte elle aussi sur «la nécessité de pouvoir les renforcer significativement au cours des prochaines années pour être en mesure de faire face à telle sinistralité sans faire appel à la garantie de l’Etat». Dans son rapport au ministre, le réassureur public recommande clairement d’augmenter le taux de surprime cat’ nat’, qui s’applique aux contrats d’assurance automobile (5%) et habitation (12%). Le relèvement de ce taux a déjà été pratiqué en 1983 et en 2000.

Pour Florence Lustman, la présidente de France Assureurs, «l’accent doit d’abord être mis sur la prévention. Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde (PCS et PICS) ne sont pas encore mis en œuvre dans toutes les communes et intercommunalités, malgré l’obligation réglementaire. Il faut enclencher une véritable dynamique collective, et permettre au fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit ‘fonds Barnier’) de financer des efforts de prévention et la recherche appliquée au sujet du phénomène de retrait/gonflement des sols argileux», détaille-t-elle pour L’Agefi. La fédération des assureurs n’exclut pas un relèvement de la surprime si nécessaire. «Pour une surprime en moyenne de 25 euros par an et par habitation, les Français disposent d’un régime solidaire et universel. Si l’Etat devait décider de l’augmenter progressivement de quelques euros, nous pensons que cela en vaudrait la peine pour pérenniser le régime», martèle Florence Lustman.

La hausse de la surprime, qui se répercutera sur le prix de l’assurance dommages, risque d’être peu populaire auprès des Français, dans un contexte où le pouvoir d’achat subit de fortes pressions inflationnistes. Mais, après les épisodes de grêle et les records de chaleur l’été dernier, la prise de conscience progresse. «Il faut mobiliser tous les leviers, la surprime mais aussi le montant de la franchise pour les particuliers. Fixée à 380 euros pour tous les périls et à 1.520 euros pour la sécheresse, elle n’a pas évolué depuis vingt ans. C’est un levier intéressant pour augmenter la culture du risque des assurés et pour l’équilibre financier du régime», suggère Jean-Louis Charluteau.

A plus long terme, ce spécialiste de la réassurance dommages plaide «pour faire évoluer le taux de surprime en fonction de la sinistralité, à l’aide d’un indice par exemple». Une solution qui permettrait d’«éviter de devoir remettre du carburant tous les quinze ans». Le sujet revêt aussi de l’importance pour les finances publiques car, en cas de choc majeur non absorbable par la CCR, c’est bien la garantie de l’Etat qui s’exerce.◆