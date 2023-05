Le fonds IK Partners prend 20% de Linxea

Le groupe Irbis, qui regroupe Linxea, Linxea Immo et Irbis Solutions, a annoncé l’entrée d’IK Partners au sein de son capital. Selon nos informations, le fonds de capital-investissement prend 20% de la société, dont la valeur d’entreprise ressort à environ 130 millions d’euros. IK Partners rejoint NextStage AM, MI3 ainsi qu’Antoine Delon et Yves Conan – tous les quatre actionnaires depuis 2015.

«Lorsque nous nous sommes lancés en 2015 auprès d’Antoine Delon et Yves Conan, la société affichait un chiffre d’affaires de trois millions d’euros. Le plan Good for Great mis en place par les équipes du groupe a permis de multiplier le chiffre d’affaires par dix, soit 30 millions d’euros en 2022», a souligné Jean-David Haas, le directeur général de NextStage AM. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) du groupe Irbis s’élève aujourd’hui à 10,5 millions d’euros, contre 300.000 euros en 2015.

A lire aussi:

2,8 milliards d’encours

«Cette opération matérialise la réussite d’un plan de développement stratégique que nous avions dessiné avec nos investisseurs quelques années en arrière. Cela nous permet d’être encore plus ambitieux pour l’avenir», explique Antoine Delon, coprésident du groupe Irbis Finance. Accompagnés par Cambon Partners pour ce financement à effet de levier, les deux dirigeants ont décidé de dresser une liste d’une dizaine de sociétés avec lesquelles ils «souhaitaient travailler». La première sélection effectuée, les potentiels partenaires ont ensuite pu déposer une offre.

L’ambition du groupe Irbis est désormais de «devenir la première plateforme digitale de distribution de produits d’épargne en France», annonce son coprésident. Il est d’ores et déjà présent auprès des particuliers, avec une approche BtoC, via Linxea, mais également des professionnels, avec une offre BtoB portée par Irbis Solutions. Cette dernière est une plateforme de produits d’épargne destinés entre autres aux banques privées et aux conseillers en gestion de patrimoine. Au total, la plateforme est passée de 20.000 clients et 800 millions d’euros d’encours sous gestion à 90.000 clients et 2,8 milliards d’euros d’encours sous gestion en 2023.

L’entrée d’IK Partners au tour de table a été l’occasion pour le groupe de confirmer son comité de direction élargi aux trois directeurs généraux : Stanislas de Vasselot, en charge du développement et des finances du groupe, Clément Lemaire, à la tête d’Irbis Solutions, et Diane Larramendy pour le digital.◆