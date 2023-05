Le compte Nickel est lourdement sanctionné par le gendarme bancaire

Encore une sanction en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre la corruption (LCB-FT) ! L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a condamné vendredi 28 avril 2023 la société Financière des paiements électroniques (FPE), à l’origine du compte Nickel, à hauteur d’un million d’euros.

A l’heure du «name and shame», la filiale de BNP Paribas se voit également infliger un blâme ainsi qu’une inscription sous une forme nominative au registre de l’ACPR de cette sanction pendant une durée de cinq ans.

En cause des manquements dans ses suivis et analyses des opérations, des insuffisances dans son dispositif de gel des avoirs et de contrôle interne, ou encore des défauts de déclaration de soupçon.

Agréée en juin 2013 en qualité d’établissement de paiement, FPE a présenté l’année suivante Nickel, un compte sans banque qui est aujourd’hui distribué par près de 7.000 buralistes en France. Lancé dans l’objectif d’améliorer l’inclusion bancaire, le compte Nickel revendique trois millions de clients début 2023, avec un rythme de 50.000 ouvertures de compte par mois.

Sa clientèle est constituée pour un tiers de personnes en difficulté dans leur relation avec les banques, pour un deuxième tiers de personnes qui cherchent un service bancaire bon marché, et pour le dernier tiers de clients qui utilisent Nickel comme deuxième compte, pour payer en voyage ou sur internet. FPE a réalisé à en 2021 un produit net bancaire (PNB) de 88,2 millions d’euros et un résultat net de 2,7 millions d’euros.

Pour l’ACPR, «l’amélioration de l’inclusion bancaire ne saurait dispenser FPE de prendre pleinement en compte les risques auxquels elle est exposée… mais justifie au contraire une vigilance particulière ». Le gendarme bancaire considère ainsi que «FPE a tardé à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer à toutes ses obligations en matière de LCB-FT, alors même que la fintech est membre, depuis 2017, d’un groupe très important (BNP Paribas)et qu’elle dispose à ce titre de tous les moyens humains, techniques et financiers nécessaires ».