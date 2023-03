CAPITAL-INVESTISSEMENT DELPHINE SÉFÉRIAN

General counsel, LBO France.

Maîtrise en droit des affaires et fiscalité (Paris 2-Assas), professional degree en droit des affaires américain (Ucla), IEP Paris.

Delphine Séférian commence sa carrière en 1993 au secrétariat général de Dexia-Crédit Local de France en tant que juriste en droit boursier et droit des sociétés, puis rejoint, en 1998, l’équipe equity capital markets de Cacib comme juriste. Elle intègre en 2001 l’Association nationale des sociétés par actions. Entre 2010 et 2019, elle exerce chez Wendel, en charge du droit des sociétés, du droit boursier, de la gouvernance et des questions réglementaires françaises et étrangères. Elle intervient également dans les opérations d’investissement/désinvestissement et dans les opérations de financement. Elle devient ensuite general counsel corporate M&A du groupe Accor, avant d’intégrer, en mai 2020, le comité de direction d’Exel Industries en qualité de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration, en charge des acquisitions, des financements et de la compliance.

INÈS LOUGHRAIEB

Directrice de la communication, LBO France.

Master 2 en droit, économie, gestion, mention Sciences politiques (Paris 1), ICD Business School, cycle Affaires européennes (ENA).

Inès Loughraieb commence sa carrière au sein d’une société de conseil et d’investissement franco-émirienne en qualité d’analyste en business development. Conseillère en communication d’influence et affaires publiques au sein de Weber Shandwick puis de Havas Paris, elle intègre en février 2019, l’Assemblée nationale en tant que conseillère parlementaire d’un député de la majorité présidentielle, en charge du travail législatif, de la stratégie politique, de la communication et des relations extérieures. Durant cette période, elle crée et coordonne le groupe d’études « hydrogène » à l’Assemblée nationale. Elle est parallèlement nommée, en juin 2019, conseillère spéciale de Jean-Lou Blachier, secrétaire confédéral de la CPME nationale et président du Groupement du Patronat Francophone.

GESTION D’ACTIFS BENOÎT VESCO

Président, Delubac Asset Management.

Ingénieur Efrei, mastère de finance (ESCP), diplôme d’actuariat (Cnam), membre de la Sfaf, certifié CAIA.

Gérant obligataire au sein de Meeschaert en 1996, Benoît Vesco est promu responsable de la gestion de taux, puis directeur général.

ANASTASIA DRUAIS

Responsable clientèle, Jo Hambro Capital Management.

32 ans, master en macroéconomie et finance (Paris 2).

Au sein de BNP Paribas Investment Partners, Amundi Asset Management et Lyxor Asset Management à un poste de marketing et développement produits, Anastasia Druais rejoint ensuite LFIS Capital, dans l’équipe service clients.

ANDREA MAZZAFERRO

Responsable des activités primaires en Europe (basé à Milan), Capital Dynamics.

41 ans, licence en finance (université Bocconi, Milan).

Andrea Mazzaferro travaille entre 2006 et 2008 dans la division banque d’investissement de Bank of America Merrill Lynch sur les transactions de capital-investissement, puis assume la fonction de directeur des investissements chez Advanced Capital SGR (devenu Capital Dynamics) de 2008 à 2020. Il était, depuis 2018, managing director du groupe.

MARTHA SÈLE

Responsable de la clientèle institutionnelle pour la France, la Belgique et le Luxembourg, State Street Advisors SPDR.

Master en management international (Audencia Nantes), MBA (université de Laval).

Martha Sèle évolue à partir de 2013 dans la banque d’investissement de BNP Paribas à New York, en charge des hedge funds et des clients institutionnels, puis rejoint l’équipe de vente actions et produis dérivés de BNP Paribas à Londres, se concentrant sur les ETF. Elle passe cinq ans chez BNP Paribas Asset Management comme responsable commerciale en charge du développement des marchés ETF pour la France et le Benelux et assurait également la coordination des grands comptes au Royaume-Uni et aux Bays-Bas.

BANQUE PASCALE MOREAU

Directrice des marchés et des financements, La Banque Postale.

Polytechnique, Ensae, Institut des actuaires français.

Pascale Moreau entame sa carrière comme quant à la Caisse des dépôts, puis évolue en tant que trader sur les produits dérivés de taux, puis poursuit dans la vente à la Société Générale. Elle lance en 2001 la première équipe de vente de couvertures de cross selling adossées aux financements structurés. Elle prend ensuite la codirection de la vente Europe, puis monde, avant de diriger la totalité de la vente corporate entre 2012 et 2020. Elle rejoint, en 2020, le comité exécutif du département marchés de la Société Générale en qualité de chief operating officer des activités de marché.

NICOLAS NAMIAS

Président du directoire, BPCE.

Président du conseil d’administration, Natixis.

46 ans, ENA, executive program (Stanford Graduate School of Business), Essec, IEP Paris.

Nicolas Namias commence sa carrière en 2004 à la direction générale du Trésor du ministère de l’Economie et des Finances, chargé de la préparation des sommets financiers internationaux, puis comme commissaire du gouvernement suppléant auprès de l’Autorité des marchés financiers. En 2008, il rejoint le groupe BPCE, où il exerce comme directeur du pilotage de la banque de proximité et assurance jusqu’en 2012. Il est alors nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales. Il retrouve le groupe BPCE en 2014, devenant directeur de la stratégie puis directeur financier de Natixis, membre du comité de direction générale. Il est, en 2018, membre du directoire de BPCE, en charge des finances et de la stratégie et, depuis août 2020, en qualité de directeur général de Natixis.

ASSURANCE ASTRID CAMBOURNAC

Secrétaire générale, groupe SPVIE Assurances.

45 ans, maîtrise sciences de gestion (Paris-Dauphine), DESS banque finance assurance (Paris 10).

En charge de la création et de l’organisation du service marketing et communication de Ciprés Vie en 2001, directrice du service marketing et communication et membre du membre du comité de direction du groupe en 2010, Astrid Cambournac devient, en 2014, directrice de l’organisation et des process. Elle est, la même année, directrice générale adjointe du groupe Ciprés. Elle rejoint en 2017 SPVIE Assurances en qualité de directrice marketing et communication du groupe puis est nommée directrice générale adjointe et membre du Comex en 2020.

JULIE DELECROIX

Directrice des ressources humaines, SMACL Assurances SA.

37 ans, master 2 (Bordeaux), master enseignement et formation (Poitiers).

Julie Delecroix débute dans les ressources humaines à Leroy-Somer, puis rejoint SMACL Assurances en 2014 et y assume les fonctions de chargée de formation, human resources business partner et adjointe au DRH.

EMMANUEL TURMEL

Leader en sinistres dommages et risques techniques, RSA France.

Master en science de gestion spécialisé en assurance et gestion du patrimoine (Rouen).

En poste au sein de Marsh, puis de WTW comme chargé d’indemnisation grands comptes, en responsabilité civile puis en se spécialisant dans le secteur de la construction et des risques techniques, Emmanuel Turmel rejoint, en 2016, un groupe d’assurances spécialiste des grands risques, en tant que responsable de la gestion d’un portefeuille de sinistres complexes de clients multinationaux.

IMMOBILIER AYMERIC THIBORD

Managing director portfolio management en charge de la France et de l’Espagne, Foncière Ceetrus.

48 ans, maîtrise en sciences économiques (Rennes), DESS de finance (Montpellier).

Aymeric Thibord débute en 1998 au sein d’Archon Group, avant d’intégrer, en 2003, Société Générale Asset Management (devenue Amundi), où il participe à la création du pôle de gestion d’actifs immobiliers et au développement de l’activité en tant que directeur des acquisitions. En 2010, il entre chez TIAA à Londres comme managing director, pour superviser les investissements immobiliers en Europe continentale, avant de devenir directeur du fund magagement au sein de TIAA Henderson Real Estate (Nuveen RE). Directeur adjoint du département immobilier de Tikehau, en charge du développement de son activité au niveau international, il prend ensuite la direction générale d’une foncière cotée, Ireit Global (Singapour). Il était président de Valmill Real Estate.

LAURA JOCKERS

Directrice ESG – Monde, M&G Real Estate.

43 ans, MSc, biodiversity, conservation & management (université d’Oxford).

Consultante en durabilité chez JLL, où elle accompagne un large éventail de clients du secteur immobilier dans le cadre de leurs objectifs de durabilité entre 2008 et 2020, elle rejoint ensuite le Howard de Walden Estate en tant que directrice de la durabilité.

JÉRÉMY DEFESE

Associate director, Colliers.

41 ans, EM Paris.

Jérémy Defese débute chez CBRE au département agence Paris en tant que consultant bureaux PMS, rejoint ensuite le groupe Babylone comme directeur bureaux Paris QCA, puis Nexity Conseil & Transaction en qualité de consultant grandes surfaces.

ANASTASIA PEREDA

Consultante senior, Colliers.

35 ans, master 2 en commerce (EM Excelia).

Après un début de carrière chez Nexity Conseil & Transaction, Anastasia Pereda rejoint, en 2018, BNP Paribas RE en tant que consultante sur le secteur Paris QCA.

PAUL DELATTRE

Consultant en immobilier d’entreprise, Colliers.

26 ans, master en finance de l’immobilier (Mifim-Espi), master spécialisé IMPI (Kedge Business School).

Paul Delattre a exercé au sein du Crédit Foncier Immobilier (BPCE SI) en qualité de consultant, puis au sein de Segat, au pôle conseil utilisateurs.

INSTITUTIONS PHILIPPE BRASSAC

Président, Fédération Bancaire Française (FBF).

63 ans, Ensae ParisTech, DEA en mathématiques de la décision.

Philippe Brassac débute en 1982 au Crédit Agricole et y assume différentes fonctions, telles que chef de service, directeur de l’organisation puis directeur financier, bancaire et marketing au Crédit Agricole du Gard, directeur général adjoint du Crédit Agricole des Alpes-Maritimes en 1994 puis du Crédit Agricole Provence-Côte d’Azur, directeur des relations avec les caisses régionales au sein de la Caisse nationale de Crédit Agricole en 1999. Secrétaire général de la Fédération nationale du Crédit Agricole en 2010, il est, depuis 2015, directeur général de Crédit Agricole SA. Il a été président de la FBF à deux reprises, sur les périodes 2016-2017 et 2020‑2021.

