GESTION D’ACTIFS OLIVIER BROUWERS

Directeur général, Amundi Belgique.

50 ans, master en économie (Solvay Business School), Abaf (Association belge des analystes financiers).

Responsable de compte au département banque privée chez Banque Paribas en Belgique en 1996, Olivier Brouwers intègre Invesco en 1998 et y exerce diverses fonctions en France et en Belgique, avant d’être nommé responsable retail et service client pour le BeNeLux, la France et les pays nordiques en 2013. Consultant indépendant auprès des institutions financières et des gestionnaires d’actifs en 2020, il rejoint Belfius Investment Partners la même année comme directeur général. Il était depuis octobre 2021 responsable du développement commercial pour le BeNeLux et les pays nordiques à La Française AM.

FLORENT MARTINI

Gérant de portefeuille, Amplegest.

33 ans, master grande école (Neoma Business School), master exécutif intelligence artificielle et sciences des données (Paris-Dauphine), certification du CFA.

Florent Martini commence sa carrière en 2015 chez UBS Wealth Management comme investment advisor assistant, puis occupe la fonction de conseil Bourse et trading marchés dérivés chez B*Capital jusqu’en 2018, avant de devenir gérant de portefeuilles sous mandat chez Portzamparc.

PIERRE-ALEXANDRE DUC

Fund manager, ClubFunding AM.

36 ans, métiers bancaires et gestion de portefeuilles (Paris XII).

Pierre-Alexandre Duc débute auprès d’un investisseur institutionnel dans le département gestion de patrimoine immobilier. En 2010, il entre chez Socfim (groupe BPCE) comme investment manager et intervient sur le sourcing des opérations immobilières et la gestion des investissements en portefeuille. Il rejoint AEW en 2016 au Luxembourg en tant que fund controller et contribue à la gestion de fonds d’investissement immobilier pour le compte de tiers, puis le bureau de Paris, en 2019, en qualité de fund manager.

CAPITAL-INVESTISSEMENT VINCENT CÉRÉ

Analyste, Extens.

24 ans, master 2 en finance d’entreprise (Toulouse School of Management).

Après avoir débuté comme auditeur interne à la Banque Courtois, puis avoir rejoint le département finance de Continental, Vincent Céré se spécialise en private equity au sein de l’équipe Extens, puis chez UI Investissement.

ZOÉ MOHL

Associate en charge de la France, Balderton Capital.

30 ans, Yale.

Zoé Mohl entame sa carrière chez JPMorgan à San Francisco. Analyste spécialisée dans le secteur des nouvelles technologies, notamment sur les stratégies de fusions-acquisitions et d’introduction en Bourse, elle fait ses premiers pas dans l’écosystème tech. Elle rejoint Altman Solon à New York et travaille sur plusieurs due diligence en B2B SaaS et infrastructure telecom/cloud pour le compte de fonds de private equity. De retour à Paris, elle intègre Newfund Capital, où elle assiste de nombreuses entreprises du portefeuille dans le cadre d’opérations d’acquisitions, de levées de fonds et de projets stratégiques, puis rejoint l’équipe d’investissement en tant que principal.

BANQUE D’AFFAIRES MARTINE DEPAS

Senior partner, Amala Partners.

IEP Paris.

Martine Depas a exercé à la Chase, chez Bank of America, à la Banque de Vizille et à l’Epervier Corporate Finance. Elle rejoint Financière de Courcelles en 2015 et devient partenaire.

BANQUE CATHERINE MEUNIER

Directrice de la banque des professionnels, La Banque Postale.

46 ans, ESC Audancia Nantes.

Catherine Meunier rejoint le groupe BPCE en 1999 à l’inspection générale. En 2005, elle intègre la Banque Populaire Grand-Ouest où elle exerce les fonctions de directrice des risques et de la conformité, directrice de secteur commercial sur les clientèles de particuliers, professionnels et entreprises, avant de prendre les fonctions de directrice des back et middle-office pour l’ensemble de ces clientèles. En 2017, elle entre à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, où elle crée la direction du développement commercial sur les marchés entreprises et institutionnels.

ANTOINE PICHOT

Directeur de l’innovation, La Banque Postale.

50 ans, ESCP, Paris IX.

Antoine Pichot effectue toute sa carrière au sein du groupe Société Générale, qu’il intègre en 1996 au sein de l’inspection générale. Par la suite, il part en Scandinavie gérer l’acquisition et l’intégration d’une filiale spécialisée dans les activités de leasing et de factoring. Entre 2007 à 2010, il dirige un centre d’affaires entreprises au sein du réseau SG, puis est nommé, la même année, directeur de cabinet auprès de deux directeurs généraux délégués du groupe. Il prend ensuite la direction des équipes digitales et des centres de relation client de la banque de détail. Il devient en 2014 codirecteur de la stratégie, du digital et de la relation client, périmètre qui recouvre l’innovation, le digital, les données, les centres de relation client, ainsi que le pilotage de la stratégie de transformation du modèle relationnel du réseau. Fin 2017, il crée la fonction de data protection officer du groupe.

NICOLAS DUPAS

Directeur au sein du coverage secteur public pour la BFI, HSBC Continental Europe.

40 ans, Essec.

Nicolas Dupas travaille dans le secteur public et y occupe divers postes de direction, notamment à la Caisse des dépôts et consignations où il dirige diverses opérations en financement de projets. En 2016, il intègre l’Inspection générale des finances où il mène des missions stratégiques pour le ministère des Finances, puis intègre un fonds de capital-risque. Il était depuis 2020 sous-directeur du tourisme à la direction générale de l’entrepreneuriat au ministère des Finances.

ASSURANCE BENJAMIN OSTROWKA

Directeur développement et accompagnement, Harmonie Mutuelle.

Essec, IEP Paris, Paris-Dauphine.

Benjamin Ostrowka débute en 2010 au cabinet de conseil Boston Consulting Group, dans lequel il accompagne des grands comptes sur leurs enjeux stratégiques et de transformation en France et à l’étranger. Il entre en 2014 chez Axa Assistance France, puis rejoint Axa Partners où il occupe les fonctions de responsable marketing stratégique et innovation, puis celles de directeur de la transformation et de la conception produit. Il entre en 2018 au comité exécutif de l’assureur Europe Assistance France en tant que directeur de la business unit téléassistance et retail.

MATHILDE PRINGUEZ

Gestionnaire sinistres dommages et construction, RSA France.

28 ans, master manager de l’assurance (Esap).

Mathilde Pringuez dispose d’une expérience acquise au sein de différentes compagnies d’assurances, avec une spécialisation en gestion des sinistres complexes dommages et risques techniques à l’international.

CREDIT MANAGEMENT THOMAS DUVACHER

Directeur général, Intrum France.

47 ans, master 2 en économie & management (IAE Nantes), master spécialisé dans le pilotage de la transformation digitale (HEC Paris).

Fort de près de vingt ans d’expérience dans la banque d’investissement et les services financiers, Thomas Duvacher était précédemment directeur commercial France chez Intrum France.

IMMOBILIER GUILLAUME PITON

Directeur tertiaire et grands projets Ile-de-France, Sogeprom.

45 ans, HEI.

Guillaume Piton rejoint DV Construction (groupe Bouygues) en 2000 comme ingénieur travaux, puis devient en 2005 ingénieur d’affaires au sein du groupe Spirit. Il intègre dès 2007 Bouygues Immobilier à Paris où il est directeur de programmes d’opérations tertiaires, puis exerce à la direction du développement Rehagreen. En 2017, il rejoint le groupe Altarea Cogedim en qualité de directeur de projets adjoint de l’entité entreprise asset management, avant de prendre la tête de la direction régionale tertiaire Ile-de-France au sein d’Icade Promotion Tertiaire en 2018.

CONSEIL CYRIL JEANNEY

Directeur transaction adjoint, Savills France.

44 ans, DUT génie industriel et maintenance.

Consultant en immobilier d’entreprise chez EOL, Cyril Jeanney devient directeur du développement Ile-de-France au sein d’Axtom.

AVOCATS VINCENZO FELDMANN

Associé, Mayer Brown (Paris).

(HEC Paris), licence de droit international et européen (Paris I).

Vincenzo Feldmann exerçait depuis 2019 au cabinet Gide où il a été nommé counsel en 2020.

ALEXIS THURA

Directeur général, BM&A.

48 ans, EM Lyon, DESS de droit des affaires et fiscalité (Paris I).

Expert-comptable et commissaire aux comptes, Alexis Thura commence sa carrière comme juriste fiscaliste chez Moquet Borde et Associés. Il rejoint en 2000 Sprorever en tant qu’adjoint au directeur administratif et financier, puis exerce en audit chez EY. Il entre chez BM&A en 2014 en qualité d’associé pour créer et développer la société en région Auvergne Rhône-Alpes. Il est membre du comité de direction depuis 2017, responsable du pôle conseil financier.

GUILHEM DE MONTMARIN

Membre du comité de direction, associé, responsable transaction services, BM&A.

38 ans, Essca.

Expert-comptable, commissaire aux comptes, Guilhem de Montmarin débute en 2007 chez Conseil Audit et Synthèse où il réalise des missions d’audit. En 2010, il rejoint le département transaction services d’EY, puis le pôle conseil financier de BM&A en mai 2019.

INSTITUTION AURÉLIE ROBINEAU-ISRAËL

Directrice des ressources humaines, groupe Caisse des dépôts.

48 ans, ENA, IEP Paris, ESC Paris.

Rapporteure au Conseil d’Etat en 2001, Aurélie Robineau-Israël est nommée en 2005 conseillère juridique auprès du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle au ministère de l’Emploi. Elle intègre la SNCF en 2007 où elle exerce les fonctions de directrice des ressources humaines de la région de Paris Est, puis de directrice des relations sociales, de la prévention et de la vie au travail. Elle rejoint en 2012 la présidence de l’Assemblée nationale en tant que directrice adjointe de cabinet. A son arrivée à la Ville de Paris en 2014, elle est nommée secrétaire générale adjointe en charge des services aux Parisiens, avant de devenir, en 2017, secrétaire générale de la Ville de Paris. Elle était depuis 2020 rapporteure à la section de l’intérieur du Conseil d’Etat.

Pages coordonnées par Laurence Cattelan