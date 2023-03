L’AMF inflige 120.000 euros d’amende à Capexis

Dans sa décision du 15 février 2023, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 120.000 euros à l’encontre du cabinet de conseil en investissements Capexis. La Commission lui reproche d’avoir octroyé des prêts à ses clients, qui lui ont été remboursés. Elle a retenu qu’en encaissant ces remboursements, Capexis avait manqué à l’interdiction qui s’impose aux conseillers en investissements financiers de recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité.Capexis a égalementperçu des commissions en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement sans informer ses clients de la nature et du montant de ces commissions. La Commission a en outre retenu que Capexis avait fourni un service de réception-transmission d’ordressans avoir préalablement fourni un conseil en investissement formalisé et sans avoir établi une convention. Elle a estimé que les informations communiquées par Capexis dans des déclarations d’adéquation sur les coûts et frais, les performances des produits et leurs risques, étaient insuffisantes, inexactes ou trompeuses. Enfin, elle a retenu que Capexis ne disposait pas d’une procédure opérationnelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.