L’ACPR met en garde sur la rémunération par commission

Les défauts d’application de la directive sur la distribution d’assurance (DDA) persistent et vont imposer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)une salve de précisions. Elle prévoit une recommandation qui devrait paraître avant la deuxième partie de l’année 2023. Le gendarme vise notamment une définition claire et précise du marché cible pour la distribution de produits d’épargne et la prévention des conflits d’intérêts. Il a rappelé mardi que le maintien du système de rémunération dans l’Hexagone dépend aussi de la bonne application des règles actuelles. Son intervention intervient quelques jours après qu’un trio d’associations d'épargnants ait écrit à la Commission européenne pour défendre l’interdiction des rétrocessions au sein de la zone. L’ACPR n’a alors pas manqué de rappeler que l’attention des superviseurs européens a été tournée vers ce sujet.