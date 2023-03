L’ACPR inflige une amende de 1 million d’euros à Axa Banque

La commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, à l’encontre d’Axa Banque, un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros. Le gendarme financier a principalement sanctionné le fait que le dispositif de connaissance de la clientèle d’Axa Banque présentait encore, au moment du contrôle, des défaillances et que son dispositif de suivi et d’analyse des opérations de la clientèle reposait sur un ensemble de scénarios inadapté et incomplet. Elle a par ailleurs retenu un certain nombre de défaillances ponctuelles ainsi que quelques défauts d’examen renforcé et de déclaration à Tracfin. Elle a tenu compte de l’ampleur des actions de remédiation engagées, attestée par un cabinet indépendant, et de ce qu’elles avaient débuté avant le contrôle sur place, mais a estimé qu’Axa Banque avait trop tardé à prendre la mesure de ses obligations LCB-FT.