L’absorption de Crédit Suisse par UBS reste un chemin semé d’embûches

Il l’assure : «l’intégration complète de Credit Suisse est la meilleure solution tant pour UBS que pour l’ensemble des parties prenantes et pour l’économie suisse». Sergio Ermotti, le nouvel homme fort du géant bancaire helvétique, choisi au printemps dernier pour conduire le lourd chantier de l’intégration de Credit Suisse après son sauvetage express, a officialisé ses plans ce jeudi 31 août. Il choisit d’avaler entièrement la banque commerciale domestique de son ex-rivale, tandis que la banque d’investissement de Credit Suisse sera, comme annoncé précédemment, drastiquement réduite.

Le choix de conserver l’activité domestique de Credit Suisse semblait tenir la corde depuis quelques jours – « cela fait sens » jugent les analystes de Jefferies – bien que le marché a longtemps plébiscité une vente ou une introduction en Bourse de cette activité. L’autonomie de la banque commerciale suisse était aussi le chemin privilégié pour des raisons politiques : elle permettait de conserver une marque avec 167 ans d’histoire tout en préservant les emplois de la place suisse. Un sondage mené en mars dernier après l’annonce du rachat de Credit Suisse, vécu comme un séisme par la population locale, avait révélé que les trois quarts des Suisses étaient opposés à une fusion des deux réseaux domestiques.

Reste que disposer de deux réseaux, donc de deux plateformes et deux systèmes d’information, est coûteux. Ailleurs d’autres l’ont compris, à l’instar de la Société Générale qui a fini par fusionner son réseau avec celui du Crédit du Nord. UBS prévoit d’ailleurs de réaliser des économies de 10 milliards de dollars d’ici à la fin 2026, contre 8 milliards annoncés précédemment. Des gains réalisés grâce à la réduction de la voilure dans la banque d’investissement et à la conduite en extinction (run-off) des actifs non stratégiques, explique-t-elle. UBS n’entend conserver que 9 milliards de dollars d’actifs pondérés des risques de la banque d’investissement de Credit Suisse.

L’impact non négligeable sur l’emploi

Les économies seront aussi réalisées grâce aux suppressions de postes. Un sujet socialement et politiquement sensible sur lequel Sergio Ermotti s’est montré réticent à s’aventurer publiquement. «Cela ne fait pas sens de donner un décompte des effectifs», a-t-il martelé en réponse aux questions des analystes et des journalistes. Dans un memo envoyé en interne, il a pourtant annoncé que 3.000 emplois seraient supprimés en Suisse, dont 1.000 d’ici à la fin de l’année 2024, date de la fusion des deux entités légales UBS AG et Credit Suisse AG.

L’impact est non négligeable pour la place : les suppressions de postes annoncées représentent près d’un emploi sur douze en Suisse. «Le marché du travail suisse peut absorber ces talents», assure Sergio Ermotti. 8.000 banquiers (sur un total de 50.000) ont, d’ailleurs, déjà quitté Crédit Suisse depuis l’annonce du rachat, leurs concurrents helvètes, notamment les banques privées, leur ouvrant grand les bras. Le directeur général d’UBS a, par ailleurs, promis que la baisse des effectifs se ferait «essentiellement au moyen de départs naturels, via les départs en retraite et les mobilités».

Le scénario le plus créateur de valeur

Sept scénarios pour l’avenir de la banque commerciale suisse, incluant une scission, une vente, une introduction en Bourse, ou le maintien de deux réseaux distincts, ont été passés au crible par un groupe de travail de plus de 40 personnes, a encore assuré Sergio Ermotti. Le choix d’une intégration complète, plutôt qu’une scission, s’est imposé, dit-il, car en termes de profitabilité et de besoins de financement, la banque commerciale de Credit Suisse aurait difficilement pu survivre seule. Le nombre de licenciements impliqués, a-t-il encore défendu, «faisait peu de différence entre les deux scénarios » retenus, celui d’une séparation ou d’une fusion.

Ce choix qui permet de tailler dans les coûts est, à coup sûr, davantage créateur de valeur pour les actionnaires. UBS prévoit d’ailleurs de redistribuer le capital excédentaire via de futurs programmes de rachats d’actions. Alors que le marché était resté de marbre lorsque le géant bancaire avait averti au printemps de l’immense gain comptable réalisé sur ce rachat, il a cette fois salué les annonces. Le titre UBS s’est adjugé plus de 6%, jeudi en clôture.

Incertitude sur l’avenir de la marque

Le nouvel UBS n’en reste pas moins «un site en construction», avertissent les analystes de Deutsche Bank. La question de la rétention des clients se posera aussi bien dans la gestion de fortune, où nombreux sont ceux qui se sont déjà réfugiés chez la concurrence, que dans la banque commerciale suisse. La migration des clients de Credit Suisse vers les systèmes d’UBS se fera en 2025.

«Pour l’heure, l’existence de la marque Credit Suisse est maintenue», a encore déclaré Sergio Ermotti. Interrogé sur l’intérêt de la conserver après 2025, le directeur général d’UBS a toutefois botté en touche. «Rien n’est encore décidé, Credit Suisse est une belle marque et nous verrons comment l’utiliser de manière sélective», a-t-il répondu.

Une chose est sûre : « la Suisse est un pilier stratégique pour nous et nous souhaitons y conserver nos parts de marché », a martelé Sergio Ermotti. «Il est bien sûr possible que des clients nous quittent, nous sommes réalistes. Mais nous ne cherchons pas à réduire volontairement nos parts de marché».

Alors que l’autorité de la concurrence suisse, la Comco, est en train de rédiger son avis sur la fusion entre les deux géants, Sergio Ermotti assure qu’il n’y aura pas de problème de concentration dans la banque domestique. «Je ne vois pas pourquoi elle nous imposerait des limites. En fusionnant, UBS et Credit Suisse formeront le troisième réseau domestique. La problématique n’est pas la même qu’il y a 20 ans, les banques cantonales ont pris beaucoup de parts de marché », explique-t-il. La Comco, qui s’est prononcée au printemps contre cette fusion dans la presse suisse, ne fait cependant que remettre son avis au gendarme financier suisse, la Finma. C’est lui qui approuve les aspects réglementaires de cette fusion et il tient, avant tout, à la stabilité financière de la place.