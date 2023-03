La Sfil veut favoriser les financements durables des collectivités

Dix ans après sa création, la Sfil n’a plus à prouver la solidité de son modèle. En 2022, la banque publique a affiché un produit net bancaire de 243 millions d’euros, un record, en hausse de 2,3% par rapport à 2021. Son résultat net publié, à 86 millions d’euros, est aussi en progression de 12%, même si retraité d’effets liés à la réglementation comptable, il recule de 20% à 62 millions d’euros. Il reste, quoi qu’il en soit, supérieur aux objectifs du plan stratégique de la banque. «L’année 2022 restera la meilleure année de toute l’histoire de la Sfil, ou la deuxième meilleure année, si l’on considère le résultat récurrent», commente Philippe Mills, directeur général de la Sfil.

Elle n’a pourtant pas été de tout repos pour cette structure qui finance la plupart des collectivités locales importantes et la quasi-totalité des hôpitaux. La production de prêts au secteur public local a atteint 4,1 milliards d’euros en 2022, dont 3,5 milliards aux collectivités locales et 600 millions aux hôpitaux publics. Si cette activité est en baisse par rapport aux 4,9 milliards octroyés en 2021, c’est en partie parce que la banque a été contrainte par le taux d’usure, même si celui-ci a été aménagé en cours d’année.

« Les modalités de fixation du seuil de l’usure non adaptées à des situations de hausse de taux ont bloqué significativement le financement à taux fixe en 2022 pendant 33 semaines », précise la Sfil dans la présentation de ses résultats. « Sans la contrainte du taux d’usure, la production 2022 du financement local aurait atteint notre budget de 5 milliards d’euros », précise Philippe Mills.

Pour 2023, la Sfil reste confiante, et compte développer certains pans de son activité. C’est notamment le cas des prêts sociaux. Cette nouvelle offre lancée en 2022 et destinée à financer les investissements des collectivités locales sur la santé, l’éducation, le sport, la culture, le développement et la cohésion des territoires, a connu un très bon démarrage. Les 140 millions de prêts de ce type octroyés entre octobre 2022 et la fin de l’année ont en effet représenté 9% de la production réalisée sur la même période et 3% de la production sur la totalité de 2022. Au total, les prêts thématiques (prêts sociaux et prêts verts aux collectivités locales et prêts sociaux aux hôpitaux) ont représenté 37% de la production de crédit en 2022 contre 27% en 2021.

« Le conseil d’administration de la Sfil a décidé au mois de décembre dernier d’augmenter légèrement ses limites de risque pour l’octroi des prêts sociaux et de prêts verts comparé à des prêts ordinaires, et ce afin de favoriser la transition des collectivités locales vers le financement durable », confie Philippe Mills. Cette décision accompagne un changement d’approche de la part de ces mêmes collectivités locales. « Les plus actives en matière de développement durable ne raisonnent plus en termes de financement global, mais associent maintenant leurs financements à des projets », explique le directeur général.

Potentiel du crédit-export

La Sfil compte aussi s’appuyer sur un autre de ses métiers, le crédit-export. Alors que les prêts export ont reculé en 2022, à 700 millions d’euros contre 2,2 milliards en 2021, la Sfil s’attend à ce que cette activité se développe fortement. « Nous avons actuellement 165 dossiers en cours d’étude en crédit export pour un montant de 62 milliards. Ce sont des montants historiquement hauts, et qui pourraient encore monter si de grands projets, comme le financement de la construction de centrales nucléaires à l’export, venaient à augmenter », s’enthousiasme Philippe Mills.

Enfin, 2023 devrait être l’année de la concrétisation du nouveau partenariat avec la Banque des Territoires destiné à déployer une nouvelle offre à destination du secteur public local sur des prêts à long terme. Cette nouvelle offre pourrait générer un volume de prêts de 300 à 400 millions d’euros en 2023, pour un objectif de 500 millions d’euros en rythme de croisière.