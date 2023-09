La Sfil compense la baisse des prêts aux collectivités par le crédit export

Le positionnement dual de la Sfil semble porter ses fruits. A la fois présente sur le financement des collectivités locales et le crédit à l’export, cette double casquette permet à la banque publique de maintenir un niveau d’activité proche de ses records, malgré la baisse de production de crédit sur les collectivités locales observée l’an dernier.

Le produit net bancaire (PNB) courant au 30 juin 2023 s’élève ainsi à 99 millions d’euros pour un résultat net de 34 millions d’euros, très comparable aux 100 millions de PNB au premier semestre 2022, et aux 27 millions de résultat. «Nos résultats financiers restent très solides, dans un contexte économique et financier très perturbé», a déclaré Philippe Mills, directeur général de la Sfil lors d’une présentation à la presse.

Sur les six premiers mois de 2023, la Sfil a enregistré une production de 1,1 milliard d’euros auprès des collectivités locales et des hôpitaux publics, contre 1,4 milliard au même trimestre de l’année précédente. Le tassement de la production s’explique par un attentisme des collectivités locales face à l’inflation et à la montée des taux. Elles ont aussi pu puiser dans leur trésorerie plutôt que d’avoir recours à des prêts pour financer leurs projets.

Les transferts de prêts – ceux commercialisés par la Banque Postale et transférés quelques mois plus tard à la Sfil - représentent quant à eux 2,2 milliards au lieu de 3,3 milliards un an auparavant. Ce recul des transferts s’explique principalement par le taux d’usure en 2022 qui a capé les crédits accordés à cette époque. La banque se réjouit tout de même de la composition de son portefeuille. Une proportion de 60% des prêts accordés servent l’investissement durable. C’est davantage que les 40% de 2022 et au-dessus de l’objectif de 50% du plan stratégique à long terme de la Sfil.

Le crédit export au plus haut

Cette activité en baisse sur le semestre a cependant été compensée par un semestre record sur le second métier de la Sfil, le crédit export. Ainsi, quatre opérations ont été enregistrées sur les six derniers mois pour un total de 2,8 milliards d’euros, contre une seule opération au premier semestre 2022. Trois de ces quatre projets dans le secteur ferroviaire ou maritime répondent à des objectifs de développement durables dans les pays bénéficiaires, précise la Sfil.

«Les vents porteurs sur le crédit export se verront sur la totalité de l’année 2023», anticipe Philippe Mills. Si, après les plus hauts de 2022, une seconde année record pour la Sfil est plus incertaine, elle n’est pas impossible non plus.