La réforme de l’assurance récolte entre dans une délicate phase de mise en œuvre

Nouvelle donne. En validant le décret fixant les paramètres chiffrés pour les trois prochaines années, le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) a fait passer la réforme de l’assurance récolte, qui doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023, à une nouvelle étape. «Le gouvernement est donc au rendez-vous des engagements pris par le président de la République et ce paramétrage doit permettre de créer un réel choc dans la diffusion de l’assurance dès l’entrée en vigueur de la réforme», s’est réjoui l’exécutif dans un communiqué.

La campagne de renouvellement a commencé. Le seuil et la franchise subventionnable minimale, le taux de subvention, le taux d’indemnisation par l’Etat et le seuil de déclenchement de la solidarité nationale dans le système de répartition à trois étages - entre agriculteurs, assureurs et contribuables - sont essentiels pour la diffusion de l’assurance multirisque climatique (MRC). «Nous avions absolument besoin de ces paramètres pour être en capacité de tarifer nos offres 2023 et ainsi répondre à une très forte attente des agriculteurs», corrobore Pascal Viné, directeur des relations institutionnelles et des orientations mutualistes de Groupama.

Interlocuteur unique

Pour autant, le début de la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle assurance récolte ne sera pas un long fleuve tranquille. «Plusieurs éléments, en cours de co-construction, restent à compléter par décret : les conditions raisonnables dans lesquelles les assureurs doivent proposer un contrat multirisque climatique à chaque agriculteur, le fonctionnement de l’interlocuteur unique agréé, qui doit permettre la simplification de l’indemnisation avec un seul interlocuteur par type de récolte, ou encore les modalités de défraiement des assureurs et de leur contrôle pour ce rôle d’interlocuteur agréé», analyse Delphine Létendart, directrice assurances groupe de Groupama.

En ce qui concerne l’interlocuteur unique, qui sera notamment chargé de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale en cas de pertes catastrophiques pour le compte de l’Etat, les assureurs devraient le plus souvent remplir ce rôle. Les agriculteurs qui ne seront pas assurés devront avoir désigné auparavant un interlocuteur agréé. Le cas de l’arboriculture et des producteurs de légumes n’est pas arrêté, rapportent plusieurs sources concordantes.

Groupement de réassurance

La question des conditions raisonnables résonne, quant à elle, avec les chantiers des assureurs. «Les assureurs font face au défi majeur de trouver l’équilibre technique dans la durée sur ce risque sensible qui évolue. Dans ce cadre, le groupement de co-réassurance est un élément qui serait évidemment très facilitant, grâce à la mise en commun de connaissances et de données», résume Delphine Létendart. Dans une ordonnance du 29 juillet 2022 au Journal Officiel, la définition de ces conditions raisonnables est bien renvoyée à un décret ultérieur, qui devra aussi préciser un cahier des charges fixant notamment le barème des prix, et semble surtout renvoyer à la constitution du pool de co-réassurance.

L’exécutif a donné 18 mois aux assureurs pour se mettre d’accord sur la création de ce groupement, censé réassurer ses membres dans la limite maximale de 90% des risques mais aussi «fixer les conditions d’harmonisation des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs». Les assureurs, par la voix de France Assureurs, et les réassureurs, par celle de l’Association des professionnels de la réassurance en France (Apref) ont été convoqués par Bercy la semaine prochaine pour discuter de l’avancement des discussions après que le ministre a rappelé l’importance du groupement lors de la rencontre du CNGRA en fin de semaine dernière, confirment plusieurs sources. Si les assureurs n’arrivent pas à se mettre d’accord, l’Etat pourrait se charger lui-même de la création du groupement.

Clause de revoyure

Le rôle de la puissance publique est loin de se résumer à l’organisation de réunions. Dans le cadre de la réforme, l’exécutif a précisé les contours budgétaires du soutien public, qui doublera bien à 560 millions d’euros dès 2023 et devrait atteindre 600 millions d’euros en 2025. Une clause de revoyure au-delà de 680 millions d’euros a aussi été intégrée. «Quand l’enveloppe allouée dépassera les 680 millions d’euros, nous remettrons tout le monde autour de la table pour discuter du financement. Il s’agirait, alors, soit d’augmenter le budget, soit de réviser à la baisse les paramètres, ce qui ne remettrait pas en cause la réforme», a précisé le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à l’occasion d’un brief en amont du déplacement du ministre au sommet de l’élevage de Cournon-d’Auvergne (63).

Une nouvelle occasion de promouvoir l’assurance. «Il est essentiel que les agriculteurs se saisissent de cette réforme qui concerne la couverture de leur risque économique», estime Pascal Viné. Moins de 20% des quelque 400.000 agriculteurs français sont couverts par l’assurance multirisques climatiques des récoltes. Les organisations représentatives du secteur sont favorables à la réforme, à l’exception de la Confédération paysanne.