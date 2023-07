La réforme de la gestion des crises bancaires divise l’Europe

L’Europe veut renforcer son arsenal réglementaire pour éviter un scénario à la Silicon Valley Bank (SVB). Après la faillite de la banque américaine, en mars, elle a donc sorti des cartons son projet de directive sur le management des crises bancaires et l’assurance des dépôts (CMDI). «Une mise à jour nécessaire» du cadre existant, martèle la Banque centrale européenne (BCE), qui publie, ce 6 juillet, son avis sur le texte.

Elle exhorte le Conseil et le Parlement européens à «une finalisation rapide du processus législatif». L’objectif est de faire adopter le texte avant les élections européennes de juin 2024. Mais ce calendrier sera bien difficile à tenir étant donné les réticences diverses des Etats membres. «Le Conseil européen est profondément divisé. Seule l’Espagne, qui vient de prendre la présidence pour six mois, est réellement en faveur du texte», confie une source au fait du dossier.

La volonté politique de réformer le cadre existant est venue de l’Eurogroupe dès le mois de juin 2022. Alors que les règles ont été durcies dans l’après-crise financière pour les grandes banques too big to fail, l’Europe s’inquiète du sort des banques de taille petite ou moyenne. Elle souhaite donc les inclure dans le mécanisme de résolution unique, alors qu’elles sont aujourd’hui gérées par les régimes locaux de faillite.

Pour cela, appuie la BCE, «il est impératif que cela s’accompagne du financement adéquat pour la résolution de ces établissements de tailles petite et moyenne». Les textes européens prévoient qu’avant d’accéder au Fonds de résolution unique 8% du passif des banques doive d’abord être appelé pour couvrir les pertes. «Ce seuil fonctionne pour les grandes banques, mais les petites et moyennes peuvent avoir des difficultés à émettre des passifs conçus pour absorber les pertes», remarque la BCE. Bruxelles veut donc permettre aux fonds de garantie des dépôts nationaux d’intervenir pour permettre aux banques ne disposant pas de capacités suffisantes d’absorption des pertes d’atteindre ce seuil de 8% en vue d’accéder au Fonds de résolution européen.

La France et l’Allemagne vent debout

Une proposition soutenue par la BCE, mais une ligne rouge à ne pas franchir pour la Franceet l’Allemagne. «Il n’est pas question que les banques petites et moyennes qui n’ont pas constitué les réserves adéquates puissent bénéficier de l’appui des fonds de garantie nationaux», grince-t-on sur la place de Paris. Les deux Etats membres, associés à la Finlande et aux Pays Bas, ont ainsi écrit à la Commission européenne pour lui demander de ne pas se servir des fonds de garantie nationaux comme variable d’ajustement.

Ces Etats membres s’opposent également à la proposition de Bruxelles de modifier la hiérarchie des déposants en cas de résolution. Ils défendent le système en vigueur, basé sur «la ‘super préférence’ des fonds de garantie». Aujourd’hui, les fonds de garantie nationaux remboursent d’abord les déposants couverts (les particuliers jusqu’à 100.000 euros en France), puis les déposants non couverts, ménages et PME, puis grandes entreprises. Le projet de directive prévoit au contraire de mettre tous les déposants au même niveau. «Il n’est pas normal d’indemniser les grandes entreprises comme on indemnise la veuve de Carpentras. Les banques devraient être encouragées à diversifier leurs dépôts plutôt que de les concentrer sur dix entreprises de la Tech !», s’insurge un professionnel.

Un risque d’aléa moral

La place de Paris redoute aussi un aléa moral. «Plutôt que de liquider la banque et de procéder lui-même au remboursement des déposants, un fonds de garantie dans un pays donné pourra préférer opter pour une résolution au niveau européen. Nous ne pensons pas qu’une petite banque au fin fond des Pouilles ait vocation à être maintenue grâce à l’argent européen !», s’insurge un banquier français. Du fait de la clef de répartition, les banques françaises sont les principales contributrices au Fonds de résolution unique, à hauteur de 34%.

La BCE plaide, quant à elle, pour aller plus loin que le texte de Bruxelles, en prévoyant une «exception» à la règle en cas de crise systémique ou de difficultés à renflouer une banque en difficulté. «Dans des circonstances exceptionnelles, les banques pourraient accéder aux fonds de résolution sans avoir appelé au préalable 8% de leur passif à couvrir leurs pertes», recommande-t-elle. De quoi enflammer un peu plus les opposants au projet.

L’Allemagne défend sa spécificité

L’autorité monétaire caresse, en revanche, les Allemands dans le sens du poil. Leurs réticences vis-à-vis du texte s’expliquent en partie par la volonté de préserver le modèle de l’IPS (institutional protection scheme) dont bénéficient les petites caisses d’épargne. Créé en 2013, ce dispositif leur permet de bénéficier d’un mécanisme de soutien mutuel en cas de risque de faillite. Les contributions de chacun des membres au fonds de soutien peuvent servir à renflouer un membre en difficulté ou à indemniser des déposants. Ces IPS ne sont, en revanche, pas considérés comme des structures systémiques et échappent aux contraintes supplémentaires de fonds propres des grandes banques.

Dans son avis publié mercredi, la BCE suggère aux législateurs européens de séparer explicitement les fonds des IPS de ceux des systèmes de garantie nationaux. Un tel amendement serait-il suffisant pour convaincre les Allemands de monter à bord ? Rien n’est moins sûr, car nos voisins d’outre-Rhin restent profondément opposés à l’architecture générale de la directive.