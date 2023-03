La présidente de l’Autorité européenne des assureurs s’exprime sur l’interdiction des rétrocommissions

Dans une interview exclusive à L’Agefi Actifs, Petra Hielkema, présidente de l’Autorité européenne des assurances et des fonds de pension (Eiopa), a livré son analyse sur les thématiques qui affectent le secteur.

Concernant l’interdiction des rétrocessions versées aux distributeurs de produits d’épargne voulue par la commissaire européenne aux Services financiers, Mairead McGuinness, Petra Hielkema juge «qu’il est nécessaire de faire davantage pour résoudre les conflits d’intérêts qui découlent du cycle de vie des produits – il s’agit de la fabrication, de la production, de la vente et ensuite de la prise en charge des clients. Il y a un risque d’incitations qui conduisent des épargnants à souscrire des produits non adaptés et dont le couple risque-rendement n’est pas optimal ; certains produits ne sont pas vendus aux bons clients.»

La présidente de l’Eiopa reconnait «l’idée d’interdire la rémunération via les rétrocommissions (...) a fait son chemin» et que «la Commission pourrait pencher en faveur de cette interdiction».

Interrogée sur l’impact de la hausse des taux d’intérêt, elle estime que «le mouvement devrait nous amener vers un nouvel équilibre (...) les assureurs subissent des pertes aujourd’hui mais, dans le même temps, ils sont gagnants du côté du passif car cela signifie qu’ils devront détenir moins de capital pour les souscriptions qu’ils ont effectuées».

L’intégralité de cette interview et à retrouver dans L’Agefi Actifs.