La Macif s’offre Mondial Pare-Brise

Macif innove en devenant le premier assureur français à acquérir un réseau de réparation et de remplacement de vitrages automobiles. La mutuelle, qui couvrait 6,5 millions de contrats auto à fin 2021, a annoncé lundi avoir finalisé le 10 février 2023 l’acquisition de Mondial Pare-Brise pour un montant de 103 millions d’euros auprès de Parts Holding Europe (PHE). Derrière Carglass et France Pare-Brise, Mondial Pare-Brise est le numéro trois de la réparation et du remplacement de pare-brise avec un réseau national de 806 points de vente, dont 260 franchisés, 400 collaborateurs et un volume d’affaires de 146 millions d’euros en 2022. La mutuelle a profité d’une rare opportunité. À la suite de son acquisition par le groupe d’Ieteren pour 1,7 milliard d’euros, PHE a été contraint par la Commission européenne de céder Mondial Pare-Brise pour des raisons de concurrence car il détient aussi Carglass.