La ligue de football professionnel va se lancer dans l’auto-assurance

La Ligue de football professionnel adapte sa stratégie défensive. L’association, qui a notamment pour mission d’organiser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et qui est présidée depuis septembre 2020 par l’ancien président de l’Olympique de Marseille Vincent Labrune, s’apprête à se lancer dans l’auto-assurance, a appris L’Agefi de sources concordantes. «Nous avons un projet de mise en place d’une captive de réassurance», confirme une source proche du dossier.

Ce type de structure permet à un groupe d’obtenir des contrats d’assurance auprès d’assureurs privés à de meilleures conditions en se réassurant lui-même sur une partie des risques. Dans le cas de la LFP, le captive de réassurance aurait pour objet limité d’intervenir en premier niveau sur la ligne de Responsabilité civile professionnelle (RC Pro) qui couvre les dommages physiques et immatériels qu’elle pourrait causer à un tiers dans le cadre de son activité de prestation.

Dépôt d’un dossier d’agrément

Selon nos informations, la décision a définitivement été entérinée lors d’un conseil d’administration qui s’est tenu début mars 2023. La filiale LFP Ré, ayant notamment pour objet social «la réalisation d’opérations de réassurance ou de rétrocessions, de toutes natures, en toutes branches et en tous pays», a été créée pour l’occasion.

D’un capital de 3 millions d’euros, LFP Ré est détenue par la Ligue de football professionnel, qui prend la forme d’une association loi 1901, et par Filiale LFP 1, la filiale commerciale de la LFP en charge de la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ou compétitions sportives qu’elle organise. Le fonds britannique CVC, qui a investi 1,5 milliard d’euros dans la filiale en 2022, est aussi actionnaire de Filiale LFP 1.

Un dossier d’agrément, afin d’être habilité à effectuer ces opérations par le superviseur financier, a été déposé auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à la mi-mars.

Arnaud Rouger, directeur général de la LFP depuis septembre 2020, a été nommé président du conseil d’administration de LFP Ré. Sébastien Cazali, directeur administratif et financier de la ligue, et Julien Gillet, contrôleur de gestion au sein de la ligue, sont respectivement directeur général et directeur général délégué. Quant à Vincent Labrune, président de la LFP, et Alain Guerrini, membre du collège des indépendants de la ligue, dont il préside la commission des finances, et PDG de Panini France, ils siègeront au sein du conseil de LFP Ré en tant qu’administrateurs, aux côtés d’Arnaud Rouger.

Assureurs absents

Cette décision s’explique par le durcissement du marché de l’assurance des entreprises. Face à la hausse des tarifs et des rétentions, en plus de l’émergence de nouveaux risques comme le cyber, les risk-managers des entreprises misent de plus en plus sur ce dispositif.

Pour la LFP, qui a été accompagnée par le courtier Marsh France, le choix était presque contraint. «Plus personne ne souhaite assurer la LFP à des conditions raisonnables. Par la force des choses, nous sommes arrivés à la solution de la captive de réassurance», commente une source.

Selon nos informations, le LFP était jusqu’ici assurée par Allianz, qui a fait part de son souhait de résilier le contrat il y a quelques mois. Malgré une recherche d’un nouvel assureur sur le marché, la ligue n’a pas trouvé de repreneurs potentiels aux conditions qu’elle espérait.

Les assureurs craignent la multiplication des contentieux. Bien que les sinistres de la LFP soient très rares, comme la condamnation en première instance de plusieurs millions d’euros au profit du Stade de Reims en réparation du préjudice subi du fait de sa descente en Ligue 2 à l’issue de la saison 2015-2016, le risque a augmenté ces dernières années. La saison 2019-2020, arrêtée du fait des conséquences de la crise sanitaire, a notamment donné lieu à de multiples réclamations des clubs mais aussi d’autres acteurs concernés, pour des montants importants.

Le contrat de la ligue devenait donc de plus en plus lourd d’un point de vue comptable. En plus d’une hausse de sa franchise et une baisse significative de sa couverture, la LFP a vu sa prime plus que quadrupler en quelques saisons pour atteindre un peu moins de 2 millions d’euros. «Les conditions se sont très fortement dégradées», résume une source au fait du dossier. Les derniers renouvellements ont poussé la LFP à agir. Avec sa captive, elle espère couvrir son risque en première ligne pour pouvoir s’assurer, ensuite, de manière traditionnelle jusqu’à une cinquantaine de millions d’euros.

La Fédération française de football réfléchit

Le compte à rebours est lancé. Alors que de plus en plus de dossiers sont déposés auprès de l’ACPR, qui prend plusieurs mois avant d’accorder son agrément, la LFP espère que sa captive de réassurance sera opérationnelle dès le 1er juillet prochain pour couvrir la saison 2023-2024.

L’association profite, par ailleurs, d’un nouveau cadre dans l’Hexagone. L’exécutif a fait adopter un amendement, dans la loi de finances pour 2023, destiné à favoriser la création des captives en France et planche sur des conditions avantageuses pour le dispositif. «La création de la provision pour résilience française libère les directions générales sur le passage à l’acte», explique un fin connaisseur du secteur.

Les groupes français ont jusqu’ici majoritairement préféré l'étranger, en particulier le Luxembourg et ses conditions fiscales avantageuses, pour domicilier leur captive. 10 groupes, dont Lactalis début 2023, Publicis en 2022, Seb et Bonduelle en 2021 ou encore Dassault Aviation ou Orano depuis bien plus longtemps, ont toutefois déjà sauté le pas.

La LFP n’est pas la seule à penser passer à l’acte avec ce changement législatif : Fnac-Darty a aussi déposé un dossier d’agrément auprès de l’ACPR. De sources concordantes, la LFP pourrait surtout inspirer une autre instance du football français. La Fédération française de football, qui organise, encadre et régule la pratique du football amateur et de haut niveau sur l’ensemble du territoire, envisage de sauter le pas.

