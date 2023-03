Maxime Simoen, associé chez Mazars

Quel est l’effet de la remontée des taux sur le secteur ?

Sur le long terme, l’effet sera mécaniquement bénéfique en jouant positivement sur les résultats financiers et les ratios de solvabilité. Toutefois, à court terme, la hausse est extrêmement brutale, le taux sans risque ayant en effet augmenté de plus de 250 points de base en moins d’un an. Cette volatilité des taux peut accroître temporairement les besoins en capitaux dans le cadre de la directive Solvabilité 2. En outre, cela intervient dans un environnement économique chahuté et soumis à l’inflation, engendrant, entre autres, une hausse du coût des sinistres pour le secteur.

Que doivent faire les assureurs ?

Dans l’assurance, la duration des actifs se révèle historiquement inférieure à celle des passifs. Réduire cet écart se révèle positif pour s’immuniser contre la baisse des taux. C’est donc ce qu’a fait le secteur au cours des dernières années, en rallongeant la duration de ses actifs. Alors que la donne a désormais changé, les assureurs vont retravailler la gestion de leur bilan, pour davantage profiter de la hausse des taux et de son impact sur la solvabilité.

Quels sont les autres défis auxquels sont confrontés les assureurs ?

Dans cet environnement inflationniste et incertain, le secteur doit continuer à optimiser ses processus opérationnels et ses coûts. Le sujet climatique est par ailleurs très préoccupant. Les pertes ont atteint cette année des niveaux sans précédent, à l’échelle mondiale mais aussi en France, frappée par d’importants épisodes de grêle. Si les sinistres se poursuivent à ce rythme, cela peut induire d’importants problèmes d’assurabilité au niveau du secteur.