La faillite de SVB coûtera 16 milliards de dollars supplémentaires aux grandes banques américaines

Elles sont 4.706 banques à être sous la coupe du régulateur américain en charge des dépôts (FDIC), mais il n’en restera que 113 pour payer. La FDIC a publié jeudi 11 mai un texte évaluant les coûts associés à la protection des déposants non assurés après les fermetures de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Dans le même temps, le superviseur a expliqué comment se répartiraient les sommes à rembourser.

Dans ce document, qui prend la forme d’une proposition de réglementation, la FDIC estime ces coûts à environ 15,8 milliards de dollars, un montant qui pourra toutefois évoluer au fur et à mesure que les actifs des banques concernées seront vendus. Dans un document distinct, le conseil d’administration de la FDIC explique que pour Signature Bank, 67 % des 2,4 milliards de dollars de dépôts n'étaient pas assurés au moment du défaut. La part attribuable à la protection des déposants non assurés serait donc de 1,6 milliard de dollars. Pour SVB, la facture est plus salée. Une proportion de 88 % des dépôts n'étaient pas assurés au moment du défaut, soit 14,2 milliards de dollars sur une perte totale de 16,1 milliards.

Poches profondes

Maintenant, il va falloir payer. Le régulateur explique que «les organismes bancaires qui ont le plus bénéficié de la protection des déposants non assurés» devront acquitter une cotisation spéciale. Dans les faits, il s’agit principalement de banques dont l’actif total dépasse 50 milliards de dollars : elles paieraient ainsi plus de 95% de cette somme. En revanche, aucune organisation bancaire dont l’actif total est inférieur à 5 milliards de dollars ne serait assujettie à cette cotisation spéciale. «Tel que proposé, on estime qu’un total de 113 organismes bancaires [y] seraient assujettis», explique la FDIC dans son communiqué.

Le régulateur propose de recouvrer cette taxe spéciale sur une période de deux ans, au taux annuel de 0,125%, sur huit périodes d'évaluation trimestrielles. «En supposant que les effets sur le capital et le revenu du montant total de la taxe spéciale se produiraient en un seul trimestre, on estime qu’elle entraînerait une réduction moyenne de 17,5 % des revenus», relativise la FDIC. Cette contribution serait mise en œuvre à partir du premier trimestre 2024, «ce qui donnerait aux établissements le temps de se préparer», a déclaré le président de la FDIC Martin Gruenberg. Ces annonces n’ont d’ailleurs pas affecté les cours de Bourse des grands établissements. A 18h30, heure de Paris, JPMorgan perdait 0,36% et Bank of America 0,11%, dans un marché américain en baisse de 0,2%.