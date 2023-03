La direction des assurances à l’international de CA Assurances échoit à François Josse

FRANÇOIS JOSSE

Directeur des assurances à l’international, Crédit Agricole Assurances.

50 ans, CHEA Paris, master en finance et management d’entreprises (Kedge Business School, Marseille), cursus finance et management d’entreprises (Universität Regensburg, Allemagne).

François Josse commence sa carrière en 1995 comme auditeur senior, puis comme consultant, avant de rejoindre en 2003 Covéa, où il exerce diverses fonctions en France et à l’international, dont celle de directeur des opérations Vie et IARD chez MMA au Mans. En 2005, il est directeur performance sinistres au sein de Covéa puis est nommé, en 2009, directeur comptabilité-contrôle de gestion-actuariat, à nouveau chez MMA. Directeur général de Fidelia Assistance en 2011, il est, entre 2016 et 2018, administrateur délégué de BPM Vita et BPM Assicurazioni (Covéa) à Milan. Il exerçait, depuis 2018, en qualité de directeur des activités internationales de Covéa, avec la responsabilité du management de huit filiales étrangères dans quatre pays (Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Etats-Unis) et du pilotage des participations stratégiques de Covéa en Espagne et au Canada.