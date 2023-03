La difficile conquête des nouveaux entrants en paiement

Innovation. Depuis la première directive sur les Services de paiement en 2009, suivie de la deuxième en 2018, on aurait pu s’attendre à une adoption massive des services proposés par de nouveaux entrants, banques en ligne, banques mobiles, portefeuilles électroniques, etc. Les Européens ne changent pas leurs habitudes si facilement. C’est ce que montre le Galitt PayObserver 2022, une enquête menée dans cinq pays européens, dont le plus ouvert est l’Italie : c’est là que le taux d’équipement en comptes bancaires traditionnels est le plus bas (74 %) et celui en comptes de néobanques le plus élevé (54 %). Les Italiens sont aussi ceux qui ont le plus de portefeuilles électroniques proposés par les Big Tech (25 %). L’Italie arrive devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les Français sont les plus conservateurs avec 11 % seulement ayant ouvert un compte dans une néobanque, mais 25 % tout de même en ont un dans une banque en ligne.