La Caisse des dépôts passe les turbulences de 2022

La Caisse des dépôts (CDC) demeure totalement à l’abri des dernières crises bancaires touchant Credit Suisse et Silicon Valley Bank, a rassuré Eric Lombard, directeur général du groupe, lors de la présentation des résultats de la CDC, jeudi 23 mars. «La SVB a été nationalisée par l’organisme américain d’assurance des dépôt et l’intégralité des dépôts a été garantie. Nous avions une exposition très marginale sur ces banques californiennes à travers des fonds de Bpifrance», indique Eric Lombard.

Concernant Credit Suisse racheté à un prix décoté par UBS, le groupe n’a pas d’actions Credit Suisse ni d’AT1’, ces titres subordonnés qui ne seront pas remboursés. La Caisse détient en revanche des lignes à court terme sur la banque en délicatesse. «Elles sont sécurisées par l’opération montée par l’opération d’UBS», affirme Eric Lombard qui ne croit pas à une possible contagion au secteur bancaire européen. «Contrairement à 2008, il s’agit de sujets isolés et suivis de près par les superviseurs. Credit Suisse a été sauvé», ajoute-t-il.

Malgré les vents contraires sur les marchés en 2022, la Caisse des dépôts se félicite de bons résultats. Elle présente un résultat net de 4,2 milliards d’euros en baisse de 9% sur un an. «Ce qui reste un résultat très solide alors que l’on a connu une année exceptionnelle où les marchés ont baissé de l’ordre de 10% en France ainsi que les marchés obligataires en raison de la hausse des taux. L’impact reste très modeste sur les résultats et les fonds propres pour une maison très exposée aux risques actions et de taux», déclare Eric Lombard. L’institution de la rue de Lille versera 2,4 milliards d’euros au budget de l’Etat cette année.

Les fonds propres reculent de 3 milliards de 62 à 59 milliards. La rentabilité des fonds propres agrégée atteint à 7%, au-dessus de l’objectif. En outre, la CDC relativise la baisse des résultats, compte tenu des résultats exceptionnellement élevés de 2021 qui avaient été marqués par la reprise économique et la hausse des marchés.

Un portefeuille financier qui résiste

Pour sa section générale - soit les activités concurrentielles (investissements financiers, financement, filiales et participations, dépôts réglementés)-, la Caisse limite la baisse des revenus. Le repli simultané des marchés actions et obligataires lui coûte un milliard d’euros mais «la qualité du portefeuille actions a permis de dégager une rentabilité accrue, avec des dividendes plus élevés et une capacité à réinvestir à des taux plus élevés sur le produits de taux», souligne Olivier Mareuse, directeur des gestion d’actifs et des fonds d’épargne.

Finalement, les résultats ne baissent que de 570 millions d’euros. Les participations stratégiques se sont bien tenues. Transdev redevient bénéficiaire et la Compagnies des Alpes «fait un retour favorable». La CDC profite des bons résultats de CNP Assurances dont elle détient désormais une plus grande quote-part. La Banque Postale a en effet intégré à 100% l’assureur après le rachat des minoritaires.

Pour les activités pour les compte de l’Etat, soit les fonds d’épargne (Livret A, LDDS), la Caisse enregistre une hausse des résultats nets. Pourtant la hausse du taux du Livret A (désormais à 3%) et la hausse de la collecte (23 milliards d’euros centralisés par la CDC en 2022) constituent un coût supplémentaire pour le groupe. Le contexte adverse de marché pénalise également la valorisation de ses actifs. Le groupe tire son épingle du jeu grâce à ses prêts (190 milliards) indexés sur le taux du Livret A, protégeant la rentabilité du fonds d’épargne. Pour ne pas subir la hausse de l’inflation qui entre dans le calcul du taux du Livret A, la Caisse mise sur son portefeuille de 50 milliards d’obligations d’Etat français, indexées sur l’inflation européenne. Ce portefeuille rapporte 3,5 milliards d’euros.

2,4 milliards d’euros pour le budget de l’Etat

A travers ses placements sur les marchés, la Caisse des dépôts profite pleinement des ses activités dans la gestion d’actifs, devenues «un moteur du groupe». Au total, les actifs sous gestion atteignent 244 milliards d’euros à fin 2022, en hausse de 17 milliards d’euros grâce à la forte collecte.

En 2022, la direction de la gestion d’actifs a pu investir 36,5 milliards d’euros, essentiellement sur l’obligataire, à des taux plus élevés. Le groupe présente des plus-values latentes sur le portefeuille actions de 19,2 milliards d’euros après avoir opéré «un provisionnement pour dépréciations très prudent» de 3,2 milliards d’euros.