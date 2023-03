La branche assurance veut améliorer la sécurité et la santé au travail

La QVT est morte, vive la QVCT pour les 153.300 salariés de l’assurance. France Assureurs et quatre organisations syndicales- CFDT, CFE-CGC, Unsa et CFTC -, ont signé le 29 novembre un accord de branche portant sur la prévention des risques professionnels et la santé au travail. En enrichissant la qualité de vie au travail (QVT) des problématiques de santé et de sécurité, les protagonistes ont abouti à un accord de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) dans la logique de la loi du 2 août 2021 pour « renforcer la prévention en santé au travail ». L’accord, qui sera réexaminé dans trois ans, « incite les sociétés d’assurance à s’emparer de ces thématiques pour animer leur propre dialogue social, et à impulser un changement culturel fondamental, fondé sur la prévention, au bénéfice des salariés et de la performance des entreprises ».

Florence Lustman, présidente de France Assureurs, l’inscrit dans la logique de l’accord sur télétravail signé en 2021 et celui sur la mixité-diversité et l’égalité professionnelle noué en 2020. « Il consacre des initiatives dans des entreprises qui se révèlent être de véritables territoires de santé », juge la dirigeante. « Il permet de promouvoir le secteur de l’assurance et de fidéliser ses salariés », abonde la CFTC, qui représente 9,4% des salariés du secteur.

Les syndicats, sauf la CGT (14,3%) et CGT-FO (9,7%) qui n’ont pas signé l’accord, soulignent notamment le renforcement des obligations de formation des représentants du personnel, avec au moins cinq jours de formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) pour les représentants de proximité, et la présence obligatoire d’un référent QVCT dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. «C’est un outil pédagogique très important pour les entreprises et novateur en termes de droit pour les salariés», estime Thierry Tisserand, coordinateur national de la CFDT Banque et Assurance (34,5%).

«Si l’accord apporte l’essentiel sur la question de la santé, il manque un peu de transversalité, par exemple sur l’égalité homme/femme», analyse Franck Dalloz de l’Unsa (10,8%). Tandis que Francky Vincent, président de la fédération CFE-CGC de l’assurance (31,4%) appelle à « respecter les perspectives liées à ces accords » pour maintenir l’attractivité du secteur. Cette signature intervient quelques semaines après que France Assureurs et les syndicats n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la revalorisation proposée pour les rémunérations minimales de branche (RMA).