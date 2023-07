JPMorgan confirme son leadership

La banque JPMorgan n’a pas fini de surprendre par ses performances hors norme. Le 14 juillet, elle a publié des résultats qui, comme souvent, ont fortement dépassé les prévisions des analystes. Au deuxième trimestre 2023, la banque a affiché un résultat net de 14,5 milliards de dollars, en hausse de 67% par rapport à la même période l’année passée.

Si ce bénéfice a notamment été gonflé par 2,5 milliards de dollars liés à des gains fiscaux, dont 1,8 milliard relatif à son sauvetage de la banque First Republic, le résultat hors éléments exceptionnels de 13,3 milliards reste tout de même bien supérieur aux 8,65 milliards enregistrés au deuxième trimestre 2022. Le consensus d’analystes de Facset s’attendait à un bénéfice net de 12 milliards de dollars sur le trimestre.

«Même après la transaction sur First Republic, nous maintenons un ration CET1 extraordinairement robuste à 13,8% et nous disposons de 1.400 milliards en liquidités ou titres liquides», a précisé le président directeur général de la banque Jamie Dimon dans un communiqué. Le patron de la banque veut rassurer les marchés : sa structure sera tout à fait en mesure de supporter les nouvelles exigences en capitaux que requiert la finalisation des accords de Bâle 3 ou ceux sur lesquels le régulateur bancaire américain a communiqué le 10 juillet dernier.

Fuite vers la qualité

Durant ce trimestre, la plus grande banque américaine a particulièrement profité de la hausse des taux d’intérêts dans ses activités de banque de détail. Le bénéfice de ce pôle a ainsi progressé de 71%, à 5,3 milliards de dollars. Ce bond s’explique en partie par une hausse très importante de ses revenus nets d’intérêts (constitués par la différence entre les intérêts qu’elle perçoit et son coût de financement), qui ont augmenté de 44%, à 21,9 milliards de dollars. Cette hausse n’est pas seulement due à l’évolution des taux. JPMorgan a aussi bénéficié de la crise de confiance qui a touché les banques régionales au mois de mars. Après la faillite de SVB le 10 mars, pourtant la 16ème banque du pays, JPMorgan avait déclaré qu’elle avait récupéré 50 milliards de dollars de dépôts provenant de clients fuyant leur établissement plus modeste.

Un effet taux attendu

JPMorgan n’a pas été la seule à toucher les bénéfices de la hausse des taux. Cela a aussi été le cas de Wells Fargo, la quatrième banque américaine. Ses revenus nets d’intérêts ont atteint 13,16 milliards de dollars, en hausse de 29% par rapport au deuxième trimestre 2022. Son résultat net a progressé de 57%, à 4,94 milliards. Là aussi, ces chiffres constituent une bonne surprise comparée aux 4,4 milliards attendus par le consensus des analystes. Les deux banques n’ont pas observé de contrecoup qui aurait pu être lié, par exemple, à la baisse de la solvabilité des ménages ou aux difficultés rencontrées par l’immobilier commercial.

Tous n’ont cependant pas pu profiter de cette manne venue des actions de la réserve fédérale. Comme prévu, Citi a, de son côté, publié des résultats en baisse de 36% au deuxième trimestre, à 2,9 milliards de dollars. Le consensus des analystes qui s’attendait à pire, la directrice de la banque, Jane Fraser, ayant déjà prévenu le marché d’une baisse des revenus des activités de trading de 20%. Mais, contrairement à JPMorgan ou Wells Fargo, dont le cours a augmenté après l’annonce des résultats, Citi n’a pas profité de la tendance. La banque devrait moins profiter des taux élevés que d’autres banques dans les mois à venir et, certaines activités, que d’autres essaient de développer, reculent. C’est le cas de la gestion de fortune, dont les revenus de 1,8 milliard de dollars affichent un repli de 5% ce trimestre.

Si JPMorgan sort du lot sur le plan boursier depuis le début de l’année, avec une progression de son action de 10%, ces bons résultats tranchent avec le parcours du secteur sur la période. L’indice KBW des banques américaines affiche une baisse de 18% depuis le 1er janvier alors que le S&P 500 est positif d’autant. Le décrochage a eu lieu au mois de mars. Avant la chute de SVB, les banques et l’indice général faisaient jeu égal. Les milliards de bénéfices engrangés ce trimestre ne feront pas oublier les risques.