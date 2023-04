JPMorgan Chase se lance sans agence outre-Manche

Chase. Sous le nom du réseau américain qui sert près de la moitié de la population aux Etats-Unis, dont 55 millions de clients en ligne, la banque fait son entrée sur un marché britannique déjà bien encombré. Attendue, elle suit les traces de Goldman Sachs, qui a lancé Marcus outre-Manche fin 2018 avec un compte d’épargne en ligne mais proposera à terme un éventail élargi de produits d’épargne, d’investissement et de crédit. « Nous offrons aux résidents britanniques l’occasion d’expérimenter Chase pour la première fois en ouvrant un compte courant basé sur la simplicité, un programme de récompense rapide et pratique, et un service à la clientèle exceptionnel », a déclaré Sanoke Viswanathan, directeur général de la nouvelle banque.

Pour y parvenir, Chase n’ouvre pas d’agences mais fait le pari du tout digital. Basée à Canary Wharf, la banque dispose de 500 employés et d’un support client 24/7 à Edimbourg. « Cette stratégie ne suit pas son modèle optimal de double approche réseau et digital. La société a déterminé qu’il était plus rentable de mettre en œuvre un canal unique pour pénétrer le marché britannique et faire connaître sa marque, explique Gerard Cassidy, analyste chez RBC Markets. Chase ne bénéficiant pas du même niveau de reconnaissance qu’aux Etats-Unis, elle peut générer une rentabilité suffisante via le canal numérique sans gérer d’agences ni fournir ce niveau de service aux clients. » Un point de vue partagé par Markos Zachariadis, professeur et titulaire de la chaire de technologie financière à l’Alliance Business School de Manchester, pour qui ce choix numérique a un avantage financier clé, le coût numérique d’acquisition de clientèle étant bien inférieur. Par ailleurs, une fois l’infrastructure en place, elle peut, selon lui, très facilement s’étendre aux pays européens.

Pour le géant américain, c’est aussi un moyen de trouver des relais de croissance. Avec une part de marché excédant 10 % des dépôts, il lui est interdit de faire des acquisitions aux Etats-Unis. Pour Gerard Cassidy, cette stratégie de banque digitale grand public lui permet de contourner les limitations domestiques et de générer de la croissance tout en limitant les coûts. D’ailleurs, la banque de Wall Street n’a pas choisi le Royaume-Uni par hasard. « C’est un marché de banque de détail dynamique et hautement concurrentiel. C’est pourquoi nous avons conçu la banque à partir de zéro pour répondre spécifiquement aux besoins des clients britanniques », a indiqué Gordon Smith, responsable de la banque commerciale et coprésident de JPMorgan Chase, en janvier.

Une étude de Finder y compte 14 millions d’utilisateurs de banques exclusivement en ligne début 2021 et 26 millions d’ici à 2026. Comme le remarque Markos Zachariadis, plusieurs néobanques y ont leur base car les clients sont désormais plus familiarisés avec ces nouvelles offres bancaires : « Les clients ont commencé à explorer ces alternatives, donc pour Chase c’est un bon point de départ. » Autre atout, l’infrastructure d’open banking qui favorise l’écosystème de fintechs. « C’est une très bonne nouvelle si JPMorgan veut intégrer plus de fintechs à l’avenir, ajoute-t-il. A ce titre, le rachat du conseiller financier numérique Nutmeg en juin manifeste cet appétit. » D’autres rachats pourraient suivre par le biais d’acquisitions ou de partenariats pour étoffer son offre.

Un outsider de poids

Le pari reste audacieux, d’autant que JPMorgan Chase a déjà essuyé un revers avec sa banque en ligne Finn close en 2019. Mais Markos Zachariadis estime que transformer une banque en place est très difficile, comme l’illustre l’échec de la banque digitale de Royal Bank of Scotland et « JPMorgan pense peut-être que créer une banque numérique sans agence y est plus facile que dans son pays d’origine ».

A cela s’ajoute une concurrence très vive, Chase faisant figure d’outsider. Outre les grands noms bancaires installés dont Lloyds Bank, NatWest, Santander, HSBC et Barclays, Chase doit rivaliser avec les néobanques comme Revolut, Starling ou Monzo, et avec Marcus qui prévoit de lancer une application et un robo-advisor.

Pour Bain Rumohr, analyste chez Fitch, faire face à une concurrence intense n’est pas nouveau pour JPMorgan, mais la banque devra l’aborder différemment car elle part de zéro. Chase devrait pouvoir capitaliser sur les efforts numériques de sa maison mère, dont le budget technologique atteint 11,4 milliards de dollars en 2020. Enfin, contrairement aux néobanques, « ils peuvent faire cet investissement dans le temps sans nécessairement attendre de rendement immédiat », souligne-il.

« Le Royaume-Uni marque un début, a déclaré son président-directeur général, Jamie Dimon. Si ça marche là-bas, alors nous réfléchirons à d’autres choses que nous pourrions faire. »