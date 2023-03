Jean Lemierre devrait rempiler pour trois ans à la présidence de BNP Paribas

Jean Lemierre va prolonger son bail à la présidence de BNP Paribas. Agé de 72 ans, l’ancien directeur du Trésor voyait son mandat arriver à échéance pour l’assemblée générale de 2023, en même temps qu’il était atteint par la limite d'âge statutaire. Confirmant les indiscrétions qui circulaient depuis plusieurs semaines, la banque a décidé de renouveler pour trois ans le mandat d’administrateur de son président, en modifiant pour cela ses statuts. Elle l’avait déjà fait en 2018.

Ses actionnaires seront invités à se prononcer sur ces résolutions le 16 mai à l’occasion de l’assemblée générale du groupe, dont l’avis de convocation a été publié lundi au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo). Ils devront alors décider de «porter à 75 ans la limite d’âge du président du conseil d’administration, le conseil conservant la faculté de la prolonger d’un an». Le prochain mandat du président «prendra dès lors fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice 2025».

La limite d’âge du directeur général reste quant à elle fixée à 65 ans. Son mandat peut lui aussi être prolongé d’une année, «jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel il a atteint l’âge de 66 ans». Jean-Laurent Bonnafé peut donc en théorie rester aux manettes de la première banque française cotée jusqu’à l’assemblée générale 2028.

En repoussant la limite d’âge de son président - dans le cadre de fonctions dissociées avec la direction générale - et en le renouvelant, BNP Paribas a donc fait le choix de préserver un tandem parfaitement en place depuis fin 2014. Les deux dirigeants, qui ont pris les rênes du groupe après l’amende record infligée par les Etats-Unis, ont des profils complémentaires. Jean-Laurent Bonnafé, l’ingénieur, pilote les transformations industrielles de la banque. Jean Lemierre, le haut fonctionnaire, ancien patron de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), puis négociateur lors de la restructuration de la dette grecque, parle aux chefs d’Etat. Si BNP Paribas, par exemple, a choisi il y a des années de réduire au minimum sa présence en Russie, elle le doit pour beaucoup à son président et à sa connaissance de la région.