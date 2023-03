Inocap écope d’une amende de 150.000 euros

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une amende de 150.000 euros à la société de gestion Inocap. La séance devant la commission des sanctions s'était tenue le 2 décembre dernier. Le collège de l’AMF avait requis 400.000 euros d’amende. Le gendarme boursier reproche à Inocap,présidée et détenue en majorité par Olivier Bourdelas, des manquements dans la gestion du risque de liquidité de ses fonds, dans la prévention des risques d’abus de marché, dans les procédures de mise à jour de la connaissance client et dans celles permettant d'évaluer les risques de blanchiment des capitaux. Les divers manquements ont été observés entre 2017 et 2020. Inocap a depuis corrigé le tir, et l’AMF relève que la société n’a pasretiré des profits des manquements constatés ni que ses porteurs de parts n’ont subi depertes. Le montant de l’amende représente près de 4% du résultat net 2021 d’Inocap, qui avait atteint 3,9 millions d’euros pour 13,1 millions de revenus, selon les chiffres figurant dans la décision publiée le 22 décembre.