HSBC sort du Canada pour apaiser son actionnaire chinois

Le recentrage stratégique de HSBC se poursuit. Après la cession de ses activités de banque de détail aux Etats-Unis et en France engagée en 2021, la banque britannique a annoncé le 29 novembre avoir conclu un accord avec Royal Bank of Canada (RBC) en vue de lui céder HSBC Canada, pour 13,5 milliards de dollars canadiens (10 milliards de dollars et presque autant d’euros).

L’opération intervient alors que HSBC est, depuis plusieurs mois, sous la pression de son premier actionnaire, le chinois Ping An, qui réclame une scission des activités asiatiques en vue de créer davantage de valeur. L’assureur a entraîné dans son sillage des petits porteurs chinois mécontents de la politique de distribution, surtout depuis que l’autorité de régulation britannique a imposé à HSBC l’arrêt du versement de dividendes durant la pandémie de Covid-19.

Début août, le président Mark Tucker et le directeur général Noel Quinn se sont rendus à leur rencontre à Hong Kong, leur promettant de « ramener le dividende à son niveau d’avant Covid aussi rapidement que possible ». La cession des activités canadiennes va permettre à la banque d’enregistrer un gain net de 5,7 milliards de dollars US et gagner 130 points de base sur son ratio de capital, bien au-dessus de son objectif cible. Elle se dégage ainsi des marges de manœuvre pour distribuer un dividende exceptionnel ou mettre en place un programme de rachat d’actions. Dans une note d’analyste, Jefferies juge ainsi la transaction « clairement positive pour HSBC ». « Le retour aux actionnaires servira à apaiser ceux qui sont encore frustrés de la suspension des dividendes en 2020 », juge-t-il.

Un recentrage sur les marchés cœur

La cession de HSBC Canada s’inscrit aussi dans un mouvement de revue stratégique des activités de la banque qui souhaite se recentrer sur ses marchés cœurs, et particulièrement sur l’Asie qui a contribué à 65% des profits réalisés l’an dernier. Au printemps dernier, les analystes de JPMorgan jugeaient ainsi peu probable que la direction de la banque plie sur la scission des activités asiatiques. Ils estimaient, en revanche, que «la pression accrue des actionnaires pour maximiser la valeur pourrait conduire la banque à céder davantage d’activités de banque de détail sur des marchés périphériques». Noel Quinn a ainsi rappelé dans un communiqué que la stratégie de la banque restait «inchangée» mais que le capital libéré par la transaction permettrait d’«investir davantage dans les activités cœurs».

Aux mains de six banques, dont RBC est la plus importante en termes d’actifs, le marché canadien est particulièrement concentré. Avec 780.000 clients et 130 succursales, HSBC Canada constitue la septième banque du pays. L’acquisition réalisée par RBC constitue d’ailleurs une exception sur le marché canadien, sur lequel les règles en matière de concurrence empêchent les fusions entre acteurs locaux.

Un retrait progressif des banques européennes

Les banques canadiennes ont ainsi eu tendance ces dernières années à chasser sur les terres voisines des Etats-Unis… où elles profitent là aussi du retrait des banques européennes. C’est le cas de la Banque de Montréal (BMO) qui doit finaliser en janvier prochainle rachat de Bank of the West auprès de BNP Paribas pour 16,3 milliards de dollars. La banque française préfère se concentrer sur l’Europe et ne conserver sur le continent américain que des activités de banque d’investissement qui servent sa grande clientèle. «L’implantation de BNP Paribas aux Etats-Unis demeure un pilier stratégique pour le développement de nos franchises d’entreprises et d’institutionnels», rappelait son directeur général Jean-Laurent Bonnafé lors de l’annonce de la transaction. La cession de Bank of the West, qui rapportera environ 7 milliards d’euros nets à BNP Paribas, lui permettra, par ailleurs, de financer la croissance organique sur ses métiers stratégiques et d’accroître encore sa diversification, mais aussi d’investir davantage dans la technologie.

Bank of the West se classe au dixième rang des banques californiennes, maisla course à la taille s’est accrue aux Etats-Unis, compliquant l’équation pour les banques régionales de taille moyenne et les acteurs étrangers opérant avec des contraintes de plus en plus fortes. BNP Paribas est ainsi loin d’être la seule banque européenne à avoir jeté l’éponge dans le retail outre-Atlantique. Royal Bank of Scotland est sortie de Citizens en 2015, Santander a cédé Total Bank – filiale héritée de son rachat de Banco Popular – au chilien BCI en 2017, avant que BBVA ne cède sa branche PNC en 2020. Le japonais Mitsubishi UFJ Financial Group a, quant à lui, cédé sa banque de détail MUFG Union Bank à la sixième banque américaine, US Bancorp en septembre 2021 pour 7,9 milliards de dollars.