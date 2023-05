Goldman Sachs règle 215 millions de dollars pour discrimination de genre

Le procès qui devait commencer le 7 juin 2023 n’aura pas lieu. Dans un communiqué commun, Goldman Sachs et les parties plaignantes représentées par les cabinets d’avocat Lieff Cabraser Heimann & Bernstein et Outten & Golden ont annoncé que la banque américaine paiera 215 millions de dollars (195 millions d’euros) pour régler un recours collectif pour discrimination de genre.

Ce règlement, portant sur une affaire qui a débuté en 2010, concerne environ 2.800 femmes collaboratrices et responsables d’activités (correspondant en anglais au titre de vice-présidentes) employées dans les métiers de banque d’investissement ou de gestion d’actifs.

Outre le versement de cette somme, la banque devra avoir recours à un expert indépendant pendant trois ans pour évaluer les processus de mesure de performance et de promotion aux postes allant de vice-président ou vice-présidente à directeur général ou directrice. Un autre expert indépendant devra en outre mener des études sur l'équité salariale au sein de la banque et, le cas échéant, lui demander de les corriger.

Exemple

En 2010, une plainte initiale visant la banque avait été déposée par plusieurs de ses employées pour «discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, d'évaluation des performances et de promotion». En 2018, un tribunal de New York a confirmé que l’affaire relevait d’une action de groupe. Celle-ci pouvait s’appliquer à toutes les femmes qui ont occupé un poste d’associée ou de vice-présidente chez Goldman Sachs dans les divisions concernées à New York à tout moment depuis 2002, et ayant été soumises à des tests spécifiques d’évaluation de performance.

Le tribunal devra maintenant fixer une date d’audience pour une approbation préliminaire de ce règlement. Les avocats des demandeurs estiment que cette transaction «offre des recouvrements substantiels et certains à tous les membres du groupe et fait progresser l'équité entre les sexes chez Goldman». De son côté, Jacqueline Arthur, responsable mondiale de la gestion du capital humain chez Goldman Sachs, a déclaré que la banque était «fière de sa longue tradition de promotion des femmes et reste déterminée à assurer un lieu de travail diversifié et inclusif pour tous ses employés». La facture salée payée par la banque sera peut-être dissuasive pour d’autres structures.