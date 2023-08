Generali envisage de nouveaux rachats d’actions

Generali a publié un résultat net ajusté en hausse de 60,9%, à 2,3 milliards d’euros au premier semestre 2023. Son résultat opérationnel progresse de 28% à 3,7 milliards d’euros, légèrement supérieur au consensus qui tablait en moyenne sur 3,46 milliards d’euros.

Il est principalement tiré par la croissance de l’activité dommages qui vu les primes brutes émises bondir de 10,6% à 16,349 milliards d’euros. Le groupe d’assurance de Trieste met notamment l’accent sur les lignes d’activité hors automobile (habitation, responsabilité civile) qui ont progressé de 10,7% au cours du semestre.

En vie, les primes stagnent à 25,8 milliards d’euros sur le semestre, en lien avec la prévoyance en France, en Italie et à l’international. Generali enregistre une décollecte nette de 877 millions d’euros sur le semestre. Celle-ci est due à la mauvaise performance de l’épargne en forte décollecte (-6,2 milliards d’euros) qui n’a été que partiellement compensée par le dynamisme des unités de compte et de la prévoyance.

Repositionnement sur les UC et la prévoyance

Cette performance semestrielle s’avère conforme à «la stratégie du groupe de repositionner son portefeuille et reflète les tendances observées sur les canaux de distribution bancaire en Italie et en France», explique l’assureur. En France, le fonds euros continue de décollecter, victime d’un rendement net de frais inférieur à l’inflation et aux produits d’épargne réglementée. En Italie, ce sont les bons du Trésor transalpin qui peuvent être souscrits par les particuliers qui lui font de l’ombre.

Le ratio combiné, qui mesure la rentabilité de l’activité dommages, s’est amélioré de 5,4 points, le ramenant à 91,6%.

Le ratio de solvabilité s’améliore à 228% au 30 juin 2023, contre 221% à fin 2022 «grâce à la forte contribution de la génération de capital normalisée», associée aux impacts positifs sur les marchés, notamment la reprise des marchés actions et la réduction des spreads sur les obligations souveraines.

Vers des rachats d’actions en 2024

Le directeur général de Generali Philippe Donnet a précisé que le groupe disposait de 500 millions d’euros de cash pour de possibles acquisitions. Toutefois, cette enveloppe sera retournée aux investisseurs via des programmes de rachats d’actions à la fin du plan stratégique en 2024 si elle n’était pas utilisée. Près de 300 millions d’euros provient de l’excès de capital de Liberty Seguros, que le groupe a racheté en juin pour 2,3 milliards d’euros, afin de se développer en Espagne et au Portugal.

La taxe exceptionnelle sur la marge nette d’intérêt des banques, annoncée mardi par le gouvernement de Giorgia Meloni, aura un impact de près de 20 millions d’euros sur Banca Generali, a estimé le directeur financier du groupe Cristiano Borean, si l’on tient compte du plafond à 0,1% des actifs annoncé dans la soirée pour apaiser les tensions sur le secteur bancaire.

Au niveau du groupe Generali, qui détient la majorité du capital de Banca Generali avec 50,17%, l’impact de la taxe bancaire sera de 10 millions d’euros.