Generali casse sa tirelire pour racheter Liberty Seguros

Lorsqu’il y a bataille, les prix peuvent vite s’envoler. Liberty Mutual a annoncé jeudi 15 juin dans un communiqué avoir conclu un accord définitif pour céder sa filiale européenne Liberty Seguros à Generali pour 2,3 milliards d’euros. L’accord inclut Liberty Seguros Businesses en Irlande, en Irlande du Nord, au Portugal et en Espagne. Cette cession n’est pas une surprise. Comme l’annonçait L’Agefi, cela faisait plusieurs semaines déjà que les enchères étaient ouvertes et les dépôts des candidatures s’est achevé le 9 juin.

Ce qui est plus surprenant, c’est le prix proposé par l’assureur italien. La somme envisagée pour cette opération se situait plutôt dans une fourchette comprise entre 1,5 et 2 milliards d’euros. Mais les candidats étaient nombreux. Allianz, Axa, et Catalana Occidente étaient aussi sur les rangs. Tous, y compris Generali, étaient déjà actionnaires de la structure à hauteur de 4 ou 5%. Les raisons de la flambée du prix peuvent se comprendre. Liberty Seguros est la plus grande division de Liberty Mutual en dehors des Etats-Unis. Avec 1,2 milliard d’euros de primes en 2022 et 1.700 employés, la structure est un moyen idéal pour se renforcer sur le marché espagnol, mais pas seulement.

Cible idéale

Generali indique que l’acquisition des activités de Liberty Seguros lui permettra de conforter sa place de 4ᵉ assureur dommage en Espagne et de 2ᵉ au Portugal. Mais elle permettra aussi à l’assureur italien de mettre un pied en Irlande pour la première fois sur le marché de l’assurance de biens (IARD) pour les particuliers. «Generali acquiert une activité d’assurance rentable sur trois marchés européens en croissance avec des caractéristiques très attractives, qui créeront une valeur significative à long terme pour toutes les parties prenantes», a déclaré Philippe Donnet, directeur général du groupe transalpin, dans un communiqué.

Une des caractéristiques de Liberty Seguros, qui a aussi pu séduire Generali, tient à son modèle de distribution. La société espagnole opère par le biais d’agents généraux, de courtiers, de partenariats avec les bancassureurs, mais aussi en direct. «L’activité directe bien établie de Liberty Seguros, avec des capacités de produits personnalisés déployées dans les trois pays, ajoute également une expertise numérique spécialisée correspondant à l’initiative stratégique de Generali», explique l’assureur. Une expertise qui tombe à pic, puisque celui-ci veut justement développer une nouvelle plate-forme numérique multicanal pour les ventes directes aux particuliers. Même si le communiqué ne le précise pas, Generali pourrait se servir de cette plateforme existante dans d’autres pays que celle où elle est présente.

Pour Generali, tous ces points forts valent bien la prime de quelques centaines de millions d’euros que l’assureur a dû concéder pour remporter l’enchère.