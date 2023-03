First Abu Dhabi Bank serait prête à refaire une offre sur Standard Chartered

First Abu Dhabi Bank (FAB), la plus grande banque des Émirats arabes unis, pourrait renouveler une offre potentielle sur la britannique Standard Chartered, une fois que les règles de blocage de sa précédente offre avortée auront expiré, a rapporté Bloomberg jeudi. Les actions de StanChart ont grimpé de 9 % à la suite de cette information. Stanchart a refusé de commenter cette information.

La banque émiratie envisage d’offrir 30 à 35 milliards de dollars par rapport à la capitalisation de 24 milliards de dollars de StanChart, selon Bloomberg. Selon les règles d’acquisition du Royaume-Uni et de Hong Kong, FAB ne peut pas faire d’offre pour StanChart dans les six mois suivant la fin de la précédente offre potentielle sans le consentement du conseil d’administration de la banque britannique, ou en l’absence d’une offre rivale.

Depuis des années, StanChart fait l’objet de rumeurs de rachat en raison de son prix relativement bas et de son exposition aux marchés à croissance rapide d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient, mais les complexités réglementaires et pratiques ont empêché la concrétisation d’une telle approche.