Emeutes urbaines : le gouvernement force la main aux assureurs

Comme un air de déjà-vu. Après les émeutes qui ont suivi le décès du jeune Nahel, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a demandé aux assureurs des gestes extracontractuels pour les particuliers et les professionnels dont les véhicules et les commerces ont été saccagés. Comme à chaque événement exceptionnel, la profession s’est engagée à accélérer les procédures d’indemnisation. Elle a aussi consenti à étendre le délai de déclaration de sinistre à trente jours calendaires, au lieu de cinq, a annoncé France Assureurs ce mardi 4 juillet.

Cet engagement est partagé par tous, compagnies et agents, mutuelles d’assurance et bancassureurs. Le secteur est, en revanche, moins unanime sur la réduction des franchises réclamée samedi dernier par le ministre. La fédération professionnelle a botté en touche, évoquant, ce mardi, «une prise en compte au cas par cas de la situation des petits commerçants indépendants les plus durement touchés» en vue de «réduire l’effet des franchises contractuelles». A l’image de la crise du Covid-19, qui avait vu les assureurs se déchirer sur l’épineuse question des pertes d’exploitation sans dommages, elle renvoie ses membres à leur liberté contractuelle.

L’offensive est venue, lundi 3 juillet au soir, du groupe bancaire BPCE. Sans attendre la réunion de place au siège de France Assureurs mardi midi, le bancassureur a annoncé une suppression pure et simple des franchises pour les particuliers assurés en automobile avec une garantie incendie et pour les professionnels en cas de dommages aux biens. «Dès le week-end dernier, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont souhaité se mobiliser au plus vite pour permettre à leurs clients victimes des émeutes de pouvoir faire redémarrer leur activité lorsque leur voiture a été incendiée ou leur commerce saccagé. En tant que bancassureurs, nous proposons un dispositif complet et large», explique à L’Agefi Hélène Madar, directrice générale banque de proximité, assurance Banque Populaire-Caisse d’Epargne.

Un secteur divisé sur les franchises

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale lui a emboîté le pas mardi matin. A une différence près : concernant la clientèle professionnelle, la suppression de la franchise se décidera «au cas par cas». La suppression totale des franchises pour les assurés automobiles et les clients professionnels disposant d’une garantie vandalisme ou émeutes sera également la règle au sein des caisses du Crédit Agricole, à la Société Générale et à la Macif. Contrairement à BPCE, qui n’a ouvert, à date, que 150 dossiers de sinistres sur les 5.800 recensés par France Assureurs, et au Crédit Agricole, davantage présent en zone rurale, la mutuelle d’assurance, dont la base de clientèle est constituée de commerçants, est fortement exposée au sinistre. Elle a ouvert, à ce jour, un millier de dossiers.

Est-ce en raison de leur exposition et de la taille de leur portefeuille ? Les autres assureurs dommages, qui n’ont pas souhaité expliquer à L’Agefi leur positionnement, ont fait d’autres choix. Axa France a décidé de n’appliquer qu’une seule franchise à ses clients professionnels pour toutes les garanties et tous les sinistres, tout en étendant la garantie vandalisme à tous ses assurés victimes de bris de glace. Le groupe Covéa, dont les mutuelles Maaf et MMA s’adressent à une clientèle de commerçants, se contente de «réduire les franchises pour les petits commerçants les plus durement touchés». Generali France fait, de son côté, sauter les franchises pour les particuliers assurés en automobile, mais pas pour les professionnels assurés pour leurs flottes, ni pour les dommages aux biens. De quoi expliquer l’absence de position commune de France Assureurs…

Combien coûteront aux assureurs toutes ces mesures extracontractuelles ? Il est trop tôt pour le dire alors que les émeutes n’ont pas cessé. Florence Lustman, la présidente de France Assureurs, a livré une première estimation des sinistres assurés, dont le coût atteint déjà 280 millions d’euros sur quatre jours. Autant dire que la facture sera bien plus salée qu’en 2005, lorsque la mort de deux adolescents avait embrasé les quartiers populaires. Elle sera aussi plus élevée que celle des saccages en marge des manifestations des Gilets jaunes en 2018 et en 2019.

Un Etat responsable

Les événements tragiques en cours reposent la question des responsabilités respectives de l’Etat et des assureurs. A l’image de la crise du Covid-19, le secteur ne lésine pas pour aller au-delà des dispositions contractuelles, alors même que ces gestes pourraient avoir une répercussion sur les résultats de la branche dommages aux biens. Or, «il y a tout juste un an, Bruno Le Maire a demandé aux assureurs de limiter leurs hausses tarifaires», grince un professionnel.

Contrairement aux pertes d’exploitation causées par les fermetures administratives pendant la pandémie, il ne fait, en revanche, pas de doute que cet événement est couvert par les contrats d’assurance. «L’article L121-8 du Code des assurances prévoit une exclusion légale des dommages causés par les émeutes et mouvements populaires. Mais les contrats d’assurance peuvent, au cas par cas, prévoir une garantie contre ces événements», rappelle Quentin Charluteau, avocat spécialiste du droit des assurances chez Simmons & Simmons. La difficulté réside toutefois dans l’absence de définition juridique de l’émeute couverte. «Plusieurs arrêts de la Cour de cassation en 2011 et en 2016 ont tranché en faveur d’une acception large du terme, en reconnaissant que l’absence de spontanéité du mouvement ne suffit pas à écarter la notion d’émeute», rappelle Quentin Charluteau. En d’autres termes, les rassemblements en cours, organisés via des réseaux sociaux comme Snapchat, sont bien considérés comme des émeutes au sens des contrats d’assurance.

Reste que la responsabilité de l’Etat peut être engagée. L’article L211-10 du Code de sécurité intérieure stipule qu’il est responsable des dommages causés par de tels mouvements populaires. «En pratique, tout le monde peut se retourner contre l’Etat : les citoyens, les collectivités locales et les assureurs», souligne Quentin Charluteau. Ce que les assureurs n’ont pas hésité à faire concernant l’épisode des Gilets jaunes. Dans une série de procédures, les tribunaux administratifs leur ont donné gain de cause en condamnant l’Etat à les rembourser. Samedi, sur Twitter, le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Daniel Baal, s’agaçait déjà : «Les assureurs n’ont pas attendu la demande de Bruno Le Maire pour faciliter le traitement des sinistres. Ils se retourneront ensuite contre l’Etat, qui n’a pas assuré sa mission régalienne de protéger les biens et les personnes.» Ce que les assureurs ont donné d’une main, ils pourraient bien le reprendre de l’autre.