Dexia demande le retrait de sa licence bancaire

On ne ferme pas une banque du jour au lendemain. Plus de dix ans après l’annonce de sa résolution par la Commission européenne, et quinze ans après la crise des subprime, à l’origine de ses maux, Dexia a fait une demande auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 4 juillet pour mettre fin à la licence bancaire de Dexia Credit Local. Si cela est accepté, la structure poursuivra sa résolution «en tant que non-banque» à partir de 2024, précise Dexia dans un communiqué.

Depuis décembre 2012, le groupe n’exerce plus d’activité commerciale et se contente de gérer en extinction son portefeuille. Il n’a donc pas besoin aujourd’hui d’avoir le statut bancaire pour effectuer cette mission. «Le statut d’établissement de crédit de Dexia Crédit Local n’apporte plus aujourd’hui les bénéfices qui ont initialement justifié son maintien en 2012», explique la société, précisant que l’abandon de sa licence bancaire était d’ailleurs un des objectifs de la résolution adoptée à l’époque.

Ce changement de statut est toutefois conditionné par l’approbation de l’ACPR. Car, en devenant une société non bancaire, Dexia sortirait du cadre de surpervision prudentielle assurée par l’Autorité. Sur ce point, la banque estime que cette évolution ne laisse entrevoir «aucune difficulté en matière de poursuite de la gestion extinctive du bilan», en précisant que Dexia Crédit Local pourra mener des opérations pour compte propre liées à son extinction et aura toujours un accès direct aux principales chambres de compensation et aux plateformes de négociation. Le groupe s’engage aussi à adopter un cadre de gestion des risques et de surveillance «ad hoc approprié», proche de celui auquel il est aujourd’hui soumis, et à maintenir un niveau de capital suffisant.

Le groupe assure aussi qu’il veillera au maintien de sa liquidité via des coussins lui permettant de «faire face à des situations de marché stressées». Cette réserve d’urgence sera constituée à compter du début de l’année 2024. L’objectif est de rassurer les Etats belge et français, qui restent garants pour le refinancement de la structure. Celle-ci pourra toujours émettre de la dette garantie «de haute qualité» (HQLA) au titre de la réglementation bancaire de Bâle.

Comité de surveillance

Si l’ACPR accepte l’abandon de licence, les Etats mettront en place un Comité de surveillance indépendant qui prendra le relais du superviseur bancaire. Ce comité sera chargé de donner un avis lors de la nomination des personnes au comité de direction de la structure. Il sera aussi chargé d’évaluer les risques qu’elle supporte tous les trimestres et alertera le conseil d’administration «lorsque les décisions stratégiques de Dexia ou leur exécution laisseraient entrevoir une incompatibilité avec le plan de résolution ordonnée». Pas question que Dexia soit sujette à de nouvelles difficultés avant sa disparition.