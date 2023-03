Des députés veulent la résiliation à tout moment du contrat d’assurance affinitaire

Les critiques contre les contrats d’assurances affinitaires, ces contrats d’assurance souscrits en complément de l’achat d’un bien ou d’un service ou en extension de garanties, sont arrivées jusqu’à l’Assemblée nationale. Vingt et un députés Renaissance, deux députés Horizons et un député Démocrate ont déposé la semaine dernière une proposition de loi, renvoyée à la commission des finances, pour un accès plus juste et plus transparent à ce marché, souvent estimé autour des 4 milliards d’euros.

«Le législateur doit se saisir de cette question», affirment les députés face aux pratiques constatées. Les assurances affinitaires, qui ont représenté 13% du total des dossiers du médiateur de l’assurance en 2021, sont notamment dans le viseur de la direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) pour pratiques commerciales douteuses. Des vendeurs de téléphonie mobile ou d’électroménager incitent souvent les consommateurs à souscrire à ces contrats avec des informations partielles, voire trompeuses et ne remplissent pas toutes leurs obligations.

Pour remédier aux situations préjudiciables, les députés, qui soulignent que «la plupart du temps la souscription de contrats d’assurance affinitaire ne pose pas de problème», proposent notamment de «permettre à tout moment du contrat d’assurance affinitaire comme c’est le cas pour l’assurance emprunteur». «L’impossibilité de résilier cette assurance avant la première année est aujourd’hui très préjudiciable pour de nombreux consommateurs. Cette durée obligatoire apparait comme disproportionnée par rapport au prix d’acquisition du bien high- tech ou de téléphonique dont la durée de vie n’excède parfois pas une année», justifient-ils. Déjà, dans une première décision rendue en avril 2022 le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) avait annoncé l’extension du délai de renonciation prévu dans la loi Hamon de 14 jours à 30 jours dans le cadre de la souscription de ces contrats.

Début 2023, l’instance de concertation, qui propose des mesures pour améliorer les relations entre les établissements financiers et leurs clients, est revenue à la charge en rappelant les bonnes pratiques en termes d’information des assurés et s’est attaquée au mode de rémunération des vendeurs. Pour aller dans ce sens, les députés proposent même de supprimer la possibilité de rendre les premiers mois gratuits. «Cette pratique engendre un biais irréparable dans l’analyse des exigences et des besoins du client en matière d’assurance», affirment-ils.