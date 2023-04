COURTAGE D’ASSURANCE - La France en travaux

Aon a demandé la main de Willis Towers Watson (WTW), pour 3,57 milliards de dollars. Les numéros deux et trois du courtage d’assurance dans le monde (derrière Marsh & McLennan) se mariant, le rejeton français aurait été indétrônable, avec quelque 890 millions d’euros de chiffre d’affaires. Mais la Commission européenne a considéré que l’alliance de ces britanniques cotés à New York constituait un risque en matière de concurrence. Elle a exigé des cessions. Sur le continent, c’est essentiellement Gras Savoye qui est sacrifié. Le numéro un du marché français, acquis fin 2015 par Willis Group (fusionné depuis avec le cabinet Towers Watson), devrait tomber dans la corbeille d’Arthur J.Gallagher & Co. Ce groupe familial de Chicago, qui passerait du quatrième au troisième rang mondial des courtiers cotés, ferait ainsi son entrée en France. La Commission et d’autres autorités dans le monde doivent encore se prononcer sur l’ensemble des opérations.

Dans le schéma actuel, des 509 millions d’euros de chiffre d’affaires de Gras Savoye WTW France (en 2020), Gallagher ravit l’essentiel, dont ses bureaux en région. Aon-WTW en conserve environ 50 millions : les activités – porteuses – d’assurance affinitaire (garanties sur des smartphones, l’électroménager, etc.). L’exécution de ce découpage, sur le plan informatique, comptable ou social, pourrait prendre au moins six mois.

Le grand chambardement

La précédente greffe n’avait pas bien pris. Cyrille de Montgolfier, devenu directeur général de Gras Savoye WTW France en avril 2020, l’admettait dans L’Agefi Hebdo : Gras Savoye ne bénéficiait pas assez de sa présence au sein du groupe coté et méritait « une nouvelle dynamique commerciale ». Son plan d’action « Entreprendre, Ensemble » (2020-2021) achevé, il va pouvoir s’y atteler pour Gallagher – dont la France, qui devient sa principale entité dans l’Union, pourrait servir de tête de pont en Europe. Cyrille de Montgolfier n’a plus à s’inquiéter du sort que lui aurait réservé Robert Leblanc, président-directeur général (PDG) d’Aon France, actuel numéro 5 du marché. La plupart des 2.500 collaborateurs de Gras Savoye vont le suivre, mais les syndicats s’interrogent pour ceux qui resteront chez Aon-WTW : quelque 250 pour la partie « affinitaire » de Gras Savoye et une dizaine de collaborateurs de WTW France dédiés au conseil en ressources humaines.

Aon va gravir une marche dans l’Hexagone. Il a enregistré une progression de 2,5 % de son chiffre d’affaires, à 380 millions d’euros en 2020, malgré des activités « prises dans un ciseau constitué d’un côté d’une hausse des tarifs, de l’autre de fortes restrictions décidées par les assureurs quant aux garanties », souligne Aon France. En dépit de la crise sanitaire qui a affecté ses filiales spécialisées en voyage et événementiel, Chapka Assurances et Ovatio, acquises il y a peu, le courtier prévoit d’« investir des marchés de niche à fort potentiel et de s’ouvrir à de nouveaux secteurs d’activité », déclare-t-il. En janvier, il a ainsi acquis Apollo Conseil & Courtage, courtier spécialisé dans le secteur des nouvelles technologies. En parallèle, il développera ses savoir-faire, « à l’instar des montages de captives réalisés avec le concours de White Rock, filiale du groupe Aon, selon les termes de son communiqué de résultats 2020, (…) alors que nous devrions assister à un accroissement prévisible de la volatilité et une tendance toujours haussière des tarifs » cette année.

Aon pourrait ainsi dépasser d’une courte tête Marsh & McLennan, aujourd’hui tapi au quatrième rang sur le sol français. Mais le grand chambardement né des conditions posées pour qu’il se rapproche de WTW se traduit surtout, en France, par un Gras Savoye qui perd sa place de numéro un. Alors qu’il lui faut également compter avec Verspieren, le premier courtier d’assurance à capital familial, qui a absorbé le cabinet Assurances & Conseils en janvier. Et il pourrait observer une autre union, certes plus modeste à l’échelle de son groupe, mais transformante pour le marché français.

Le marché se structure

Si le rapprochement de Siaci Saint Honoré (S2H) et du Groupe Burrus Courtage, qui a acquis le courtier Diot en 2008, se concrétise, ce n’est plus un nouveau numéro 2 qui émergera (avec environ 700 millions de chiffre d’affaires), mais le numéro 1 du courtage d’assurance en France. L’opération pourrait être officialisée cet été. Elle valoriserait le nouvel ensemble environ 2,5 milliards d’euros, lui permettant de lever une dette de 700 à 800 millions. Le schéma capitalistique s’orienterait vers une majorité détenue par Burrus et le management de S2H, avec une participation de 20 % à 25 % pour un investisseur d’envergure, puis trois autres fonds à ses côtés. Pierre Donnersberg, qui aura 74 ans en août, prendrait la présidence du directoire pour une période transitoire de trois ans, avant de laisser totalement les rênes à Christian Burrus.

Cette opération illustre l’appétit des fonds d’investissement (Apollo, Blackstone, Warburg, etc.) pour le courtage. Comme la prise de participation majoritaire d’Eurazeo dans le groupe Premium. Les autorités ont donné leur feu vert ce 12 mai (lire ‘La Parole à…’). « Les fonds d’investissement s’intéressent depuis plusieurs années au secteur du courtage, qui génère des revenus et des flux de trésorerie récurrents, et a montré une forte résilience lors des différentes crises récentes, constate Pierre Bessé, PDG éponyme du groupe. Ils sont également acteurs de la consolidation du marché, sur des cibles de taille intermédiaire, leur objectif étant de ‘ressortir’ après quelques années, en ayant développé le chiffre d’affaires et engagé un mouvement de rationalisation des activités et des coûts. » Le monde du courtage d’assurance est ainsi entré dans une nouvelle phase de consolidation, à l’échelle des mastodontes internationaux, comme locale. Pour le dirigeant du groupe Bessé, c’est la conséquence de l’abondance de liquidités sur les marchés financiers et de la difficulté rencontrée par les très grands acteurs du courtage à croître de manière organique.

Le groupe Bessé, lui, souhaite rester à l’écart de ce mouvement. « Nous sommes persuadés que le gigantisme n’est pas un facteur de qualité de service et de création de valeur sur le long terme dans notre métier, déclare son PDG. Fusionner des équipes de conseil et de service est un exercice qui demande du temps, de l’énergie, et ne s’opère jamais sans ‘casse’ au niveau des équipes et des clients. Nous restons focalisés sur notre stratégie, qui repose sur l’expertise et la spécialisation de nos équipes, sur une organisation autour d’équipes à taille humaine, autour de 50/100 collaborateurs par pôle d’activité, qui génèrent à la fois de la croissance et de la rétention chez nos clients. » Pourtant, il pourrait très bien participer à une consolidation à l’échelle nationale : il en a les moyens financiers… « Sur des cibles de taille moyenne, inférieures à 10 millions d’euros, qui peuvent nous permettre de nous renforcer sur nos secteurs de spécialisation, comme l’agroalimentaire, l’immobilier et la construction, ou les assurances de personnes par exemple », admet Pierre Bessé. Même s’il insiste : « A ce stade, nous avons largement la taille critique, sur l’ensemble de nos secteurs de spécialisation, pour accéder dans les meilleures conditions aux marchés pour le compte de nos clients. »

De telles prises de position montre que la profession n’est pas figée, ainsi que le souligne Bertrand de Surmont, président de Planète CSCA. Les enregistrements auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) le prouvent mieux encore. « Nous enregistrons à fin 2020 25.639 structures de courtage en assurance parmi plus de 67.000 intermédiaires, indique Daisy Facchinetti, secrétaire générale de l’Orias qui publiera son nouveau rapport annuel cet été. Par rapport à 2019, c’est une croissance de 3 %, après + 5 % sur la période précédente. Depuis la création de l’Orias en 2007, l’immatriculation dure en moyenne 6,5 ans, mais le turnover est important. Les entités les plus récentes sortent plus rapidement que les acteurs historiques, parfois pour passer dans la catégorie des mandataires d’assurance, un autre échelon de la chaîne de distribution. » L’organisme ne prend pas en compte la taille de ces entités et ne peut percevoir les fusions que par le biais des radiations, lorsqu’elles ont lieu. Il n’a en outre pas de rôle d’accompagnement, qui va toutefois devenir obligatoire au sein des associations professionnelles créées par la réforme dite d’autorégulation du courtage (lire l’encadré ci-dessous). La réglementation est un facteur supplémentaire pour la structuration du marché.

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES COURTIERS

Les décrets sont maintenant attendus pour l’été. La réforme dite d’autorégulation du courtage a pris forme de loi en avril. L’un de ses volets mène à « la création d’associations professionnelles auxquelles les courtiers en assurance devront adhérer à compter du 1er avril 2022, rappelle Daisy Facchinetti, secrétaire générale de l’Orias, un peu sur le modèle des conseillers en investissements financiers. Nous attendons les éléments réglementaires, mais cela aura un impact sur le fonctionnement de notre registre qui distingue quatre catégories d’intermédiaires en assurance : les courtiers d’assurance ou de réassurance, les agents généraux, les mandataires d’assurance et les mandataires d’intermédiaire d’assurance ». Huit associations existantes sont prêtes à fonder une nouvelle entité. Agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci rassemblerait des sociétés de toute taille, voire des personnes physiques. « Accompagner le courtage de proximité et favoriser l’élévation du niveau de la profession » devrait être leur premier objectif, selon Bertrand de Surmont, président de Planète CSCA (L’Agefi Hebdo du 25 février 2021). Une nécessité pour la bonne application de la directive sur la Distribution d’assurance ou du Règlement général sur la protection des données.