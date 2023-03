Commerzbank signe un retour en force

Notre restructuration est un succès. Commerzbank est de retour », s’est félicité jeudi son PDG Manfred Knof. Après une décennie de crise, la deuxième banque allemande semble en effet récolter les fruits de ses restructurations. Commerzbank a publié jeudi un bénéfice net de 1,435 milliard d’euros pour l’année 2022, contre 430 millions un an plus tôt, bien au-dessus du consensus autour de 1,36 milliard.

Ce résultat a été salué en Bourse, alors que Commerzbankespère réintégrer ce vendredi l’indice Dax 40des plus grandes valeurs cotées dont elle a été exclue en 2018. Le titre a gagné plus de 11% jeudi.

Sous la houlette de Manfred Knof, nommé en 2021 après un exercice 2020 marqué par une lourde perte, la banque allemande a mis en place une discipline stricte sur ses coûts en fermant certaines succursales et en taillant dans son réseau. Elle s’est déjà séparée au total de 9.000 salariés, sur 10.000 départs prévus, et a ramené à 450 le nombre d’agences, qui doit passer à 400 cette année.

Dépréciations de sa filiale mBank en Pologne

La banque ne fait pas que tirer parti de la baisse des coûts. Elle profite également de la remontée des taux. Elle a indiqué que son revenu d’intérêt net pour 2023 se situerait « bien au-delà » des 6,5 milliards enregistrés en 2022, « avec un potentiel évident de hausse supplémentaire », et ce malgré « une autre année compliquée par un environnement difficile ». Elle compte également sur une «nouvelle réduction des coûts totaux à 6,3 milliards d’euros», selon un communiqué.

Commerzbank reste toutefois pénalisée sur son marché domestique en raison de l’inflation et du ralentissement économique, et pâtit aussi des difficultés de sa filiale en Pologne mBank. Cette dernière a passé l'équivalent de 650 millions d’euros de dépréciations sur son portefeuille de prêts en francs suisses et accusé un manque à gagner de 278 millions d’euros en raison du gel des remboursements pour des prêts hypothécaires d’ici à la fin de 2023, imposé par Varsovie.

Commerzbank va dans l’immédiat récompenser ses actionnaires, à commencer par l’Etat allemand qui a sauvé la banque de la faillite pendant la crise de 2008 et qui détient encore 15% du capital. Elle doit verser un dividende de 20 centimes par action pour l’exercice 2022 et lancera un programme de rachat d’actions de 122 millions d’euros, sous réserve du feu vert de la Banque centrale européenne.