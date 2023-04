CNP Assurances devient le pôle assurantiel de La Banque Postale

C’est la dernière étape dans le rapprochement entre La Banque Postale et CNP Assurances. Après avoir retiré de la cote et pris possession de 100% du capital du premier assureur vie l’an dernier, la filiale de La Poste a travaillé à la constitution d’un «bancassureur complet».

Depuis le 11 avril, l’ensemble des activités assurantielles – vie et non vie – du pôle financier public sont logées au sein d’une même entité CNP Assurances Holding, détenue à 100% par La Banque Postale. Elle coiffe CNP Assurances SA, qui porte les activités d’assurance vie et d’assurance emprunteur du groupe en France et à l’international, et les quatre filiales assurantielles de La Banque Postale en assurance dommages, santé, prévoyance et courtage.

L’ensemble des équipes seront bientôt réunies au sein du nouveau siège de CNP Assurances à Issy les Moulineaux. Même si les synergies semblent a priori peu évidentes, l’intérêt est de pouvoir proposer aux clients de La Banque Postale dans son réseau l’ensemble des produits en assurance vie comme en non vie. L’objectif affiché est ainsi d’ «accélérer l’équipement de l’ensemble des segments de clientèles en produits d’assurance.»

Etendre le modèle multipartenarial à l’assurance dommages

Le rapprochement «permettra également de passer à l’échelle d’assureur complet le modèle multipartenarial de CNP Assurances et de répondre à l’ensemble des besoins de ses partenaires», ajoute Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances et membre du directoire de La Banque Postale. CNP Assurances s’est notamment appuyé sur des partenariats avec des acteurs bancaires pour se développer à l’international, en Italie et au Brésil. L’assureur compte sur l’intégration des équipes et des offres de l’ex-Banque Postale Assurances IARD pour élargir son modèle multipartenarial à l’assurance dommages.

CNP Assurances SA a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 36 milliards d’euros (dont 19,2 milliards d’euros en France) et engrangé un résultat net part du groupe de 1,9 milliard d’euros. Sa bonne performance à l’international a contribué à tirer le produit net bancaire (PNB) de La Banque Postale en 2022. La part du PNB réalisée par La Banque Postale en dehors de l’Hexagone est passée en 2022 de 14 à 18% et la filiale de La Poste souhaite la porter à 20% à horizon 2025.

Les filiales de La Banque Postale Assurances (La Banque Postale Assurances IARD, La Banque Postale Prévoyance, La Banque Postale Assurance Santé, La Banque Postale Conseil en Assurances), ont, à elles quatre, réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros et détiennent au total 4,5 millions de contrats en portefeuille à fin 2022.