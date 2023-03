CNP Assurances dégage des résultats records

Thomas Béhar, directeur général adjoint de CNP Assurances, est clair : « il s’agit d’une année extraordinaire ». Le bancassureur, qui vient de passer dans le giron de La Banque Postale, a dégagé un résultat net part du groupe de 1,94 milliard d’euros au titre de l’année 2022, en hausse de 25% sur un an, et un résultat brut d’exploitation en hausse de 15% à 3,5 milliards d’euros. Le conseil d’administration proposera au titre de l’année 2022 un dividende historique sur les dix dernières années de 1,38 euro par action, soit un pay out ratio de 50%, pour un total d’environ 950 millions d’euros.

CNP Assurances s’est appuyée sur un chiffre d’affaires en hausse de 13,7% sur un an à 36 milliards d’euros. Celui-ci est porté par la progression de 10 points de l’activité à l’international qui représente désormais 47% de son chiffre d’affaires. Grâce à l’acquisition des activités italiennes d’Aviva, l’Italie est devenue son deuxième marché avec 21,1% de son activité, devant le Brésil (20,3%). «Nous avons réussi l’intégration de ces activités», se réjouit Thomas Béhar.

Taux de couverture du SCR de 230%

En France, son premier marché qui regroupe 53% de ses activités, le chiffre d’affaires diminue de 4,7% à 19,2 milliards d’euros. Alors que le chiffre d’affaires reste stable en prévoyance/protection à 4,1 milliards d’euros, il diminue de 4,6% en épargne/retraite en raison du recul de la collecte en euros (-7,5% à 10,4 milliards) pas totalement compensée par la hausse de la collecte en unités de compte (+2,4% à 4,7 milliards). «Nous notons un business mix en amélioration du fait d’une plus grande diversification géographique et une poursuite de l’amélioration du business mix unités de compte/euros qui reflète le succès de leur stratégie d’offre», réagit Manuel Arrivé, directeur assurances chez Fitch Ratings.

CNP Assurances renforce finalement sa solvabilité avec un taux de couverture du SCR qui passe de 217% à fin 2021 à 230% à fin 2022. La variation de marché explique à elle seule 18 points de cette hausse. «On note maintenant une sensibilité négative du ratio à la hausse des taux», analyse Manuel Arrivé. Son coefficient d’exploitation baisse quant à lui de 0,9 point à 27%.

Outre la poursuite d’engagements extra-financiers, comme ses investissements verts qui ont déjà crû de 19% en un an à 25,2 milliards d’euros, le bancassureur pourrait continuer la croissance externe en 2023. «L’intégration des activités non-vie de la Banque Postale est très nouveau pour nous et peut être considérée comme un travail de type acquisition. Nous continuons aussi à regarder les opportunités en Europe, au Brésil et en Amérique latine. Avec un ratio de solvabilité de 230%, nous sommes confortables mais il faut trouver les bonnes opportunités» conclut Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.