Boursorama devient BoursoBank pour repartir en conquête

«Boursorama Banque n’est plus la banque la moins chère. Eh oui, c’est BoursoBank. Ça tombe bien, BoursoBank c’est nous». Avec cette nouvelle campagne publicitaire, la banque en ligne s’offre un coup de jeune, tout en rappelant ses fondamentaux à l’heure où les challengers se bousculent sur ce marché : elle est la banque la moins chère dans l’Hexagone depuis 15 ans.

Le changement de marque, qui est «une évolution, pas une révolution» souligne le directeur général de BoursoBank Benoît Grisoni, intervient alors que sa maison-mère, la Société Générale, a dévoilé de nouvelles ambitions pour sa banque en ligne. Lundi à Londres lors de la présentation de son plan stratégique aux analystes et aux investisseurs, le nouveau patron de la banque rouge et noire Slawomir Krupa a indiqué que le groupe comptait allouer du capital à Boursorama dans les trois prochaines années afin d’accroître encore la conquête. La filiale sera d’ailleurs la seule, avec ALD l’entité de leasing automobile, à bénéficier d’une allocation organique de capital.

Forte aujourd’hui de 5 millions de clients, Boursorama, dont les comptes se sont affichés dans le rouge depuis 2016, a longtemps été la cible de critiques. Pourtant, sa maison-mère croit en son potentiel bénéficiaire, d’ailleurs démontré au deuxième trimestre 2023. La banque en ligne, qui a commencé à amortir le coût d’acquisition de sa clientèle et bénéficié d’une forte collecte de dépôts rémunérés, a alors dégagé un résultat net de 47 millions d’euros et un retour sur capitaux propres (RONE) de 66%. «Lorsqu’on ralentit sur le coût d’acquisition de la clientèle, Boursorama est hautement profitable», a martelé Slawomir Krupa devant les analystes et les investisseurs.

A lire aussi:

Objectif de bénéfice relevé

L’ancien patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa, avait tracé une trajectoire claire pour la filiale présentée comme un moteur de croissance du groupe : elle devait dégager à horizon 2025 un résultat net de 200 millions d’euros. Une cible revue à la hausse par Slawomir Krupa : la Société Générale vise désormais un bénéfice net de 300 millions d’euros pour sa filiale en 2026.

Mais cela ne se fera pas uniquement en continuant d’équiper la clientèle actuelle en produits d’épargne et d’assurance. Boursorama va repartir en conquête et compte atteindre 8 millions de clients en 2026, a annoncé Slawomir Krupa, à la grande surprise du marché. Quitte à ce que les frais d’acquisition de ces 3 millions de clients supplémentaires se traduisent par un impact négatif de 150 millions d’euros cumulés sur le résultat brut d’exploitation de la filiale dans les deux prochaines années.

Le choix de la conquête est assumé. «Il est trop tôt pour arrêter la croissance alors que les usages digitaux sont en train de se développer à grande vitesse. Nous allons donc continuer à investir dans Boursorama dans les trois prochaines années», a répondu Slawomir Krupa à un analyste qui l’interrogeait sur la trajectoire. «La profondeur du marché dépendra de l’évolution des usages. Nous ne pensons pas être arrivés au bout et nous considérons que le momentum est positif pour nous montrer plus agressifs», acquiesce Benoît Grisoni. D’autant que BoursoBank s’est construite sur un système de parrainage pour recruter de nouveaux clients, d’ailleurs habilement rappelé dans son slogan «la banque qu’on a envie de recommander». A l’heure où des concurrents affûtent leurs armes, dans l’Hexagone comme ailleurs, «d’autres pourraient aussi prendre la place si nous ne l’occupons pas», souligne Benoît Grisoni.

«Continuer à croître n’exclut pas de multi-équiper la clientèle, nous avons toujours fait les deux. BoursoBank totalise aujourd’hui 70 milliards d’euros d’encours sur tous ses produits, soit 14.000 euros en moyenne par client », rappelle Benoît Grisoni. Et de souligner : «équiper un client après son acquisition prend du temps. L’encours moyen de nos clients est multiplié par trois en cinq ans.» Contrairement à des néo-banques qui ont bâti leur attractivité sur le tout gratuit, tout en proposant un panier de services souvent restreint aux paiements, BoursoBank peut s’appuyer sur son modèle de banque complète. Plus de 50% de ses clients l’ont d’ailleurs choisie, à date, comme banque principale.

La stratégie est donc la suivante : maximiser la taille de Boursorama pour générer, à terme, encore davantage de revenus. Devant les analystes et les investisseurs, Slawomir Krupa a affiché lundi sa confiance dans cette trajectoire. «C’est la bonne décision pour la création de valeur à long terme. Boursorama est un actif de qualité sur le marché français», a-t-il expliqué (en anglais). De là à dire que la banque en ligne pourrait un jour susciter l’intérêt d’investisseurs éventuels ? «Conserver une banque de plein exercice avec sa gouvernance, son offre et son système d’information a un intérêt. En cas de rachat éventuel, la Société Générale n’aurait pas besoin de détourer cette activité», remarque un spécialiste de la banque. Les rumeurs d’OPA sur la Société Générale, qui ont longtemps circulé au cours de la décennie écoulée, semblent toutefois éteintes. «Notre actionnaire croit en notre développement», assure Benoît Grisoni.