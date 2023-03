BNP Paribas conclut un accord commercial avec le canadien BMO

Le groupe BMO (Bank of Montréal) et BNP Paribas annoncent ce mardi dans un communiqué un accord commercial de long terme et un nouveau cadre transfrontalier pour améliorer la couverture et l’accès mondial aux clients de banque commerciale. Ils concluront également un partenariat global pour offrir des services de leasing. Dans le cadre de cet accord commercial, les deux banques continueront de fournir et de développer les services internationaux offerts aux clients.

L’accord fait suite à la cession par BNP Paribas de Bank of the West à BMO qui s’est achevée le 1er février 2023. Cet accord commercial transfrontalier permettra d’assurer la continuité de services pour les clients de la banque commerciale. Il se concentrera sur les clients internationaux actuels de BNP Paribas et Bank of the West (aujourd’hui BMO) et sur leurs futurs clients souhaitant accéder aux plateformes européennes et asiatiques de BNP Paribas et/ou au réseau étendu de BMO aux États-Unis et au Canada. BMO s’appuiera sur l’équipe en charge de la clientèle internationale de Bank of the West afin de fournir un service de premier plan aux nouveaux clients et assurer la continuité de service pour les clients internationaux de Bank of the West.

BMO et BNP Paribas vont également créer un acteur important dans le domaine du financement de l'équipement grâce à un partenariat transatlantique entre BNP Paribas Leasing Solutions et la division BMO Vendor Finance. Cette collaboration permettra aux partenaires fournisseurs, nouveaux ou existants, d’accéder à des services de financement d’actifs de bout en bout, y compris des solutions de financement de stocks, de point de vente et de crédit-bail.