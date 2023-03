Barclays pâtit d’un manque de catalyseurs pour 2023

Les résultats de Barclays ont suscité plus de questions qu’ils n’ont apporté de réponses. La banque britannique a publié mercredi un résultat avant impôts de 7 milliards de livres en 2022 (7,9 milliards d ‘euros), en baisse de 14% par rapport à l’année précédente. La réaction sur les marchés a été immédiate et le titre a chuté en Bourse pour terminer en baisse de 8,5% à 171,5 pence.

Si des frais de litige, dont ceux liés au dépassement du plafond d’émission de produits structurés aux Etats-Unis, ont totalisé 1,6 milliard de livre et contribué négativement au résultat, ce n’est pas uniquement pour cela que la banque a été sanctionnée.

D’abord, malgré des revenus en hausse de 14% en 2022, à 25 milliards de livres, la banque a publié des prévisions qui n’ont pas convaincu. Barclays affiche un objectif de rentabilité de ses fonds propres tangibles (RoTE) « meilleur que 10% » pour 2023, contre 10,5% actuellement. Elle a aussi assuré viser un coefficient d’exploitation (ratio coûts/revenus) proche de 60% en 2023, et inférieur à 60% à plus long terme, contre 61% actuellement. Or les actionnaires en attendaient davantage, ou du moins espéraient le signe d’un catalyseur susceptible de dynamiser ses revenus. Or, même la hausse des taux observée en 2022 n’a pas provoqué une progression des revenus d’intérêts aussi importante qu’anticipé par certains analystes. Et pour 2023, le groupe prévoit une marge d’intérêt de 3,2%, inférieure aux attentes.

Déception sur le programme de rachat d’actions

Barclays a aussi déçu sur sa politique de distribution. La banque a prévu de verser un dividende de 7,22 pence par action au titre de 2022 et a annoncé lancer un programme de rachat d’actions de 500 millions de livres. Mais les investisseurs espéraient une bonne surprise, plusieurs analystes évoquant un montant de rachat attendu plus proche du milliard de livres. « Nous ne nous attendons pas à une réévaluation [du titre Barclays] tant que l’entreprise n’aura pas accumulé plus de capital excédentaire ou n’apportera pas plus d’optimisme (ou de surperformance) sur la génération de revenus », estiment les analystes d’UBS. Cela n’empêche pas le bureau de recherche de rester à l’achat sur le titre. Mais pour le long terme.